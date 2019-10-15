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Краб-стригун опилио

Север включился в крабовый аукцион

14 октября на торги были выставлены первые пять лотов – долей квот вылова краба на Северном бассейне. 15 октября аукцион должен пройти по следующей пятерке.

Крабовый аукцион, стартовавший 7 октября, продолжился после выходных. 14 октября на торги был выставлен последний лот по Дальнему Востоку, а также пять первых лотов по Северному бассейну. Статус аукциона по всем этим лотам на электронной площадке «РАД» – «Состоялся».

На Северном бассейну на торги были выставлены пять долей квот вылова камчатского краба в Баренцевом море – по 20% каждая. 15 октября аукцион должен состояться по последней партии лотов – это пять долей квот добычи краба-стригуна опилио в Баренцевом море, также по 20%, сообщает корреспондент Fishnews.

Изначально в Росрыболовстве заявляли, что не предполагается выставлять на аукционы виды крабов (по районам промысла), доли по которым были реализованы на торгах в последние годы. Однако когда постановления правительства по квотам в инвестиционных целях вышли, выяснилось, что торги планируются в том числе по крабу-стригуну опилио в Баренцевом море, хотя доли квот по этому объекту были разыграны в 2016 г.

Всего на первый аукцион по долям квот вылова крабов в инвестиционных целях был выставлен 41 лот – 31 по Дальнему Востоку и 10 по Северному бассейну.

Среди тех, кто выиграл доли квот, как традиционные участники рынка, так и новые игроки. Официально результаты аукциона будут зафиксированы в протоколе – его Росрыболовство должно подписать не позднее следующего рабочего дня после даты проведения торгов, то есть не позже 16 октября.

По 6 «пакетам» долей квот вылова крабов-стригунов ангулятуса и красного торги не состоялись. Как сообщил журналистам замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, желающих на лоты по глубоководным крабам не нашлось, они будут выставлены на торги повторно по более низкой цене.

По правилам, если на торги никто не заявился, Росрыболовство вправе провести процедуру повторно, «при этом начальная цена предмета аукциона (лота) может быть снижена не более чем на 10%».

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья уже обратилась к заместителю министра сельского хозяйства – руководителю Росрыболовства с призывом не выставлять стригунов ангулятуса и красного на повторные торги. Промысел этих объектов специфичен, рынок сбыта – ограничен, неоднократно отмечали в АРПП.

«Вероятность того, что данные лоты будут реализованы на повторных аукционах, даже со снижением стоимости на 10%, крайне ничтожна, что подтверждает нецелесообразность их аукционных продаж. При этом нормативные акты не предусматривают обязательного повторного проведения торгов», – говорится в письме ассоциации к главе ведомства. В объединении заявили, что отсутствие окончательного отказа от выставления долей квот по глубоководным крабам на торги сдерживает развитие перспективного направления развития отрасли – глубоководного промысла.

Материалы о том, как готовились аукционы и как на них реагирует бизнес, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

Fishnews

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НазадМетки: дальний востоккрабправительстворосрыболовство
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