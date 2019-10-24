24 октября 2019 года

Рыболовецкие колхозы ищут союзников

Росрыбколхозсоюз и Росрыболовство подписали соглашение о взаимодействии. Это позволит усилить работу над нормативной базой отрасли и оперативнее реагировать на проблемы, с которыми сталкиваются предприятия в регионах, считают в союзе.

Подписанный экземпляр соглашения замруководителя Росрыболовства Петр Савчук вручил председателю правления Союза рыболовецких колхозов России Андрею Ануфриеву 23 октября. На заседании правления отраслевого объединения замглавы ведомства порекомендовал начальникам управлений Росрыболовства теснее взаимодействовать с союзом в решении текущих вопросов.

«Главное, чтобы вы больше общались с управлениями, чтобы на рабочем уровне большинство вопросов решалось. Контактируйте!» – напутствовал Петр Савчук и рыбаков, и чиновников.

Участники заседания обсудили готовящиеся изменения в Налоговый кодекс, сделав акцент на необходимости сохранения налоговых льгот для градо- и поселкообразующих организаций и рыболовецких артелей (колхозов). Росрыболовство поддерживает эту позицию, однако решение о льготах будет приниматься на уровне правительства.

Руководители рыболовецких колхозов высказали обеспокоенность предложениями ФАС по дальнейшему размытию исторического принципа. Предприятия жаловались, что перед перспективой потери квот крайне сложно говорить об инвестициях в основные фонды, такие как флот, рыбопереработка или портовые сооружения.

Члены правления также подняли ряд вопросов о переоформлении договоров по рыбопромысловым участкам, применении требований МКУБ для судов длиной менее 12 метров, минимальном составе экипажей, обеспечении транспортной безопасности. Частично дать ответы на них смогли присутствовавшие на заседание сотрудники управлений федерального агентства.

Росрыболовство стремится развивать взаимодействие с ведущими организациями, которые осуществляют скоординированную работу с рыбаками, такими как ВАРПЭ или как Росрыбколхозсоюз, сообщил Fishnews по итогам мероприятия Петр Савчук.

«Они [отраслевые ассоциации] действительно находятся на острие, чувствуют актуальные проблемы. Это позволяет гораздо оперативнее и эффективнее решать насущные вопросы. Поэтому мы их включаем в состав различных комиссий, они присутствуют на всех оперативных путинных штабах, которые проводит Росрыболовство, — заявил замглавы ведомства. — Мне кажется, это только плюс, если мы вместе будем решать такие вопросы».

Андрей Ануфриев в свою очередь подчеркнул заинтересованность в продуктивном диалоге с регулятором. «В рамках этого соглашения у нас есть возможность участвовать во всех мероприятиях, которые направлены на улучшение работы отрасли, улучшение работы наших предприятий и организаций, в том числе и тех, кто не входит в систему рыболовецких колхозов», — отметил председатель правления союза.

Соглашение рассчитано на стандартный срок — три года. По словам Андрея Ануфриева, аналогичный документ Росрыбколхозсоюз планирует подписать и с Минсельхозом.

Fishnews