25 октября 2019 года

Рыбаки опасаются споров с таможней

Общественный совет при Росрыболовстве обратил внимание на риски, которые могут возникнуть у предприятий из-за запрета выдавать разрешения на вылов для судов, не прошедших таможенное оформление.

Проект постановления правительства об изменениях в правила выдачи разрешений на промысел был внесен в Минсельхоз 7 июня, затем доработан и повторно направлен в министерство 3 октября. Грядущие нововведения в нормативной базе обсуждались 24 октября на заседании Общественного совета при Росрыболовстве.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается ввести еще одно основание для отказа в выдаче разрешений на добычу водных биоресурсов в экономзоне и на континентальном шельфе РФ. Если у регулятора нет информации о прохождении таможенных процедур после приобретения, постройки, переоборудования, капитального ремонта или модернизации судна за пределами ЕАЭС, то и право ловить оно не получит. Сведения о таможенных операциях планируется получать от ФТС по каналам межведомственного взаимодействия.

Как полагают в Росрыболовстве, речь идет о достаточно узкой группе так называемых «незаходных» судов. При ввозе такого судна на территорию России судовладельцу пришлось бы заплатить таможенную пошлину и НДС – это четверть стоимости судна или выполненных ремонтных работ. По оценкам ведомства, на сегодняшний день в промысле участвуют 82 незадекларированных судна.

Члены Общественного совета высказали опасения, что новые правила не только фактически запретят работу «незаходных» судов, но и создадут массу проблем для остального флота, значительная часть которого также ремонтируется за границей. Прежде всего это касается задержек в процедуре оформления промбилетов.

«По нашему мнению, под предлагаемые ограничения фактически подпадают все суда, которые декларируют ремонт. Причем в проекте постановления не прописано четкой формулировки, какие виды ремонта будут исключаться из обязательного таможенного декларирования, а какие будут под него попадать», — обратил внимание президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

По расчетам АДМ, на то, чтобы привести после ремонта судно в порт, пройти таможенное оформление, после этого подать заявку на разрешение и дождаться его получения, при самом благоприятном сценарии предприятию потребуется до 30 дней. «Учитывая, сколько минтая можно за 30 дней поймать, это десятки тысяч тонн вылова», — оценил потери от простоя глава ассоциации.

И это если у таможенных органов не возникнет вопросов к стоимости декларируемого ремонта, что случается далеко не всегда. «Очень часто бывает, что таможня смотрит на три-четыре года назад, что-то нашла и начинаются судебные тяжбы. Но сейчас у нас просто судебные тяжбы идут, а так нас еще и разрешительных билетов лишат», — предостерег президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

По мнению гендиректора компании «Мурмансельдь-2» Юрия Задворного, для предупреждения таких коллизий важно заранее установить, кто определяет стоимость судна. «Мне бы хотелось, чтобы в постановлении точкой отсчета была взята оценка независимых экспертов», — заявил он. В этом случае независимая экспертиза позволит включить в оценочную стоимость все ремонты и модернизации, которым подвергалось судно, и в дальнейшем избежать споров и судебных разбирательств со стороны ФТС.

Замечания калининградских рыбопромышленников озвучил ректор КГТУ Владимир Волкогон. Во-первых, в проекте не учтена специфика экспедиционного промысла, когда промысловые суда работают на значительном удалении от своих портов. А во-вторых, в тексте постановления нет четкой формулировки понятия «капитальный ремонт», что опять-таки чревато неправильной трактовкой контролерами тех или иных видов ремонтных работ.

Поскольку требования постановления не касаются судов, зарегистрированных в Российском международном реестре, гендиректор компании «ЯМСы» Михаил Галахин предложил внести изменения в КТМ, которые бы позволили включать в этот реестр и рыбопромысловый флот. Камчатские рыбаки также выступают за принятие госпрограммы по развитию судоремонта в регионах Дальнего Востока и Северо-Запада, где базируются основные рыбодобывающие предприятия. Иначе альтернативы корейским и китайским верфям не видать.

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков в целом не согласился, что такие радикальные изменения можно принимать постановлением правительства. «Фактически это ограничение права на вылов, — указал он. — Тем самым, мне кажется, правительство выходит за пределы своих полномочий. Все ограничения рыболовства в соответствии со статьей 12 [закона о рыболовстве] должны быть указаны в законе. Это либо закон о рыболовстве, либо какой-то другой закон или кодекс. Нигде этого нет».

«Решение принято, поверьте», — попытался убедить участников заседания заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Он добавил, что все поднятые вопросы по таможенной оценке и последствиям изменения правил должны быть решены до вступления этой нормы в силу.

«Наверное, самое правильное — предложение, что должна быть экспертная оценка и она не должна подлежать обсуждению, – высказал мнение замглавы ведомства, отметив, что проект постановления можно дорабатывать, но важно найти конструктив. — То, что мы вопрос по «незаходным» судам должны решить, это точно».

Подводя итоги дискуссии, председатель Общественного совета Герман Зверев рекомендовал включить в проект решения расчеты и риски, на которые указали члены ОС. «Безусловно, будем готовить обращение и в Минсельхоз, и в правительство. Проект решения доработаем и направим вам по электронной почте», — обратился он к коллегам по совету.

Fishnews