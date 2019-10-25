25 октября 2019 года

Людмила Талабаева: Мы не примем нарушение исторического принципа

Важнейшей задачей на Международном конгрессе рыбаков было рассказать, что парламентарии не поддерживают распространения продажи квот через аукционы, отметила член Совета Федерации Людмила Талабаева.

Предложение ФАС об аукционах активно комментировали участники Международного конгресса рыбаков во Владивостоке. Высказались по этой теме и представители Госдумы и Совета Федерации. Незадолго до конгресса тема обсуждалась на заседании профильной рабочей группы верхней палаты парламента. Как в Совете Федерации видят будущее отрасли, в интервью Fishnews рассказала сенатор, член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.

«Государственным органам, в том числе и Федеральной антимонопольной службе, важно помнить, что их задача – обеспечивать условия для социально-экономического развития страны, для роста инвестиций. Необходимо, чтобы предприятия укрепляли свои позиции, создавали новые рабочие места, стабильно выплачивали заработную плату, повышали ее», – подчеркнула сенатор.

Такие документы, как проект распоряжения об аукционах, ФАС должна подавать, согласовав свою позицию с федеральными законодателями, полагает Людмила Талабаева. Она напомнила о постановлениях Госдумы и Совета Федерации о сохранении исторического принципа.

«Поэтому на Международном конгрессе рыбаков по рекомендации нашего профильного комитета, рабочей группы, созданной при Совете Федерации, мне хотелось донести нашу позицию. И это не только наш взгляд – при обсуждении этого вопроса присутствовали депутаты Госдумы, Минсельхоз, ассоциации. И все категорически против того, чтобы выводить на аукцион другие виды водных биоресурсов, кроме краба», – подчеркнула Людмила Талабаева.

«Хотела, чтобы нас услышали: мы считаем неприемлемым менять исторический принцип. Именно так меня просили сказать коллеги. И я заявила, что мы будем рядом с рыбаками и никогда не примем закон, при котором будет нарушен такой подход к распределению квот», – заявила парламентарий.

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