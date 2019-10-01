01 октября 2019 года

Сенаторы заявили о поддержке исторического принципа

Профильная рабочая группа Совета Федерации обсудила предложение ФАС по распространению аукционной системы распределения квот. Отмечено, что верхняя палата парламента выступает против таких изменений.

Заседание рабочей группы по мониторингу принятия нормативно-правовых актов в области рыболовства и аквакультуры провел первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. Рассматривалось предложение ФАС отказаться от действующего механизма предоставления права на добычу и внести эти поправки в закон о рыболовстве, рассказали Fishnews в пресс-службе верхней палаты парламента.

«Сергей Митин отметил, что в Совете Федерации неоднократно обсуждался «крабовый закон», который изменил механизм распределения квот на вылов крабов, ввел новое понятие «инвестиционных крабовых квот», определил их объем 50% от промышленной крабовой квоты и предусмотрел их распределение на электронных аукционах. При этом по всем основным видам водных биоресурсов были введены «инвестиционные квоты» без проведения аукционов, с сохранением исторического принципа, – говорится в сообщении на сайте Совета Федерации.

По словам сенатора, верхняя палата парламента выступает за неизменность законодательства в части сохранения исторического принципа распределения для всех видов водных биоресурсов, за исключением крабов, в течение пятнадцати лет.

Также на повестке дня был законопроект о налоговых изменениях в рыбохозяйственном комплексе. По итогам обсуждения решено продолжить работу над документом.

В заседании участвовал замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Рабочая группа Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию была создана в 2016 г., чтобы отслеживать подготовку правовых актов, предусмотренных обновленным законом о рыболовстве. Затем деятельность группы перевели на постоянную основу. В состав входят представители разных комитетов Совета Федерации, Минсельхоза, Росрыболовства, ВАРПЭ, ФАС, региональных властей.

Fishnews