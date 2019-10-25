Предложение ФАС об аукционах активно комментировали участники Международного конгресса рыбаков во Владивостоке. Высказались по этой теме и представители Госдумы и Совета Федерации. Незадолго до конгресса тема обсуждалась на заседании профильной рабочей группы верхней палаты парламента. Как в Совете Федерации видят будущее отрасли, в интервью Fishnews рассказала сенатор, член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева .

– Сейчас в отрасли чувствуется нестабильность: предприятия волнует, как будет в дальнейшем предоставляться право на промысел. На конгрессе вы как раз высказали позицию законодателей в этом вопросе.

– Такая ситуация действительно есть. Она вызвана прежде всего тем, что отрасль находится в процессе реформирования. Об этом говорил и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, и замруководителя ведомства Петр Савчук – отрасль находится в процессе реформирования. Любой процесс строительства, преобразований всегда вызывает определенные тревоги.

Очень хорошо, когда люди, которые работают в отрасли, благодаря шагам государства понимают, что их ждет завтра. То, что начали реформирование в рыбном хозяйстве, были введены инвестиционные квоты – это, наверное, правильно. Хотя, как отметил на конгрессе Петр Степанович, изначально было очень много критики, очень много пессимизма. Однако сегодня все понимают, что если бы мы не перешли к изменениям, то в определенный период вообще остались бы без флота, потому что суда устаревают. Кроме того, нужно обеспечивать конкурентоспособные позиции на международном рынке и обеспечивать людей здесь, в России, качественной и разнообразной рыбной продукцией. Для этого необходимо строить новый флот и новые заводы.

Нужно, конечно, строить и новые холодильники, где температура будет не минус 15-18, а минус 25 градусов. Необходимо решать вопросы в сфере доставки рыбной продукции. И для этого важна скоординированная политика органов власти.

Государственным органам, в том числе и Федеральной антимонопольной службе, важно помнить, что их задача – обеспечивать условия для социально-экономического развития страны, для роста инвестиций. Необходимо, чтобы предприятия укрепляли свои позиции, создавали новые рабочие места, стабильно выплачивали заработную плату, повышали ее.

И если говорить об управлении рыбной отраслью, то здесь госорганы должны работать в тесном контакте с профильными ведомствам: с Министерством сельского хозяйства РФ, с Федеральным агентством по рыболовству, ассоциациями – это необходимо для глубокого анализа ситуации. Это первое.

Второе. Мне кажется, мы не знаем, как пройдет процесс с квотами по крабу. У нас пока нет правоприменительной практики. Неизвестно, сколько будет построено судов таким образом. Как этот флот будет себя показывать? Какая будет продукция, себестоимость, как этот товар пойдет на внутреннем рынке, как работать за рубежом. У нас даже еще аукцион не состоялся по крабу [на момент беседы торги не прошли – прим. корр.], а уже предлагается не менее 50% объема квот по другому виду водных биоресурсов вывести на аукцион. Зачем это делать? Взбудоражить всю рыбацкую общественность? Отвернуть инвесторов, которые хотели вкладываться в отрасль? На заседании рабочей группы в Совете Федерации Илья Васильевич рассказал, что крупные банки, которые должны были дать кредиты для крабовых аукционов, в этом отказали. Потому что у финансовой организации возникает вопрос: как компания будет возвращать долг, если другие виды водных биоресурсов отправятся на торги?

Мне кажется, антимонопольная служба должна подавать такие документы [имеется в виду проект распоряжения об аукционах – прим. корр.], согласовав позицию с федеральными законодателями. Ведомство прекрасно знает: когда принимался закон по крабу, депутаты Госдумы также приняли постановление, что аукционы будут только по этому объекту промысла. Совет Федерации также выпустил постановление, что по остальным видам водных биоресурсов будет сохранен исторический принцип на 15 лет. Это было решение верхней и нижней палат российского парламента.

Поэтому на Международном конгрессе рыбаков по рекомендации нашего профильного комитета, рабочей группы, созданной при Совете Федерации, мне хотелось донести нашу позицию. И это не только наш взгляд – при обсуждении этого вопроса присутствовали депутаты Госдумы, Минсельхоз, ассоциации. И все категорически против того, чтобы выводить на аукцион другие виды водных биоресурсов, кроме краба.

Хотела, чтобы нас услышали: мы считаем неприемлемым менять исторический принцип. Именно так меня просили сказать коллеги. И я заявила, что мы будем рядом с рыбаками и никогда не примем закон, при котором будет нарушен такой подход к распределению квот.

Мы уже проходили аукционы. Планируется, что общероссийский вылов удержит планку 5 млн тонн в год, а в период аукционного принципа, мне кажется, даже 3 млн тонн не добывали. Мы проходили эту эпопею – надо просто знать историю нашей страны, развития промышленности. Это не тот путь, который стоит выбирать. Курс, которым следует сегодня Росрыболовство, правильный. Стратегия развития рыбопромышленного комплекса до 2030 года, которую мы будет принимать, – это тоже правильный документ. И она понятна нам.

Я очень довольна, что приехала на конгресс рыбаков, повстречалась со своими друзьями, коллегами, донесла позицию Совета Федерации. На пленарном заседании также выступал депутат Госдумы, он донес точку зрения нижней палаты парламента.

– Вашей задачей на конгрессе рыбаков было донести до бизнеса позицию законодателей?

– Да, это главное, потому что бизнес должен работать. У него сегодня на самом деле очень много дел. Компании взяли кредиты, заключили договоры на постройку судов на российских верфях, на создание береговых заводов.

Бизнес работает в русле нашей стратегической линии. И нужно, чтобы он жил в спокойных условиях.

– Еще один вопрос – на этот раз не об аукционах. Остро стоит кадровая проблема в отрасли. Вы занимались сохранением отраслевых учебных заведений, которые находятся не во Владивостоке, а в сельской местности. Какая там сейчас ситуация? Приходилось слышать, что молодежь в любом случае стремится перебраться в город и в колледжи, училища в глубинке в любом случае мало кто идет. А значит, образовательные учреждения надо переносить в город.

– Я считаю, это неправильная позиция – переносить всё в города. Я очень много работала по Славянскому техническому рыбохозяйственному колледжу [действует в Хасанском районе Приморского края – прим. корр.]. И очень благодарна губернатору Олегу Николаевичу Кожемяко, который поддержал ремонт общежития этого учебного заведения.

Мое убеждение: нельзя оголять территорию и все переносить в центр. Мы и так увлеклись строительством агломераций. На сельских территориях, где должны быть хорошие школы, медицинские учреждения, колледжи, где должны работать предприятия, ничего этого практически нет. Когда пустеют деревни, небольшие поселки, это происходит как раз оттого, что молодежь не видит вообще никакой перспективы. Для того чтобы молодые люди понимали, какие перед ними горизонты, нужно, чтобы они могли получить образование и знали, куда пойдут работать. Это первое.

Второе. Мы же понимаем, что не все дети могут переехать в город. К сожалению, очень много семей малообеспеченных, немало ребят воспитывается в интернатах, детских домах. Кто позаботится об этих детях? Нужно, чтобы учебное заведение было рядом с местом, где они живут.

В Славянском колледже, например, как раз и учатся ребята из местных семей. Эти дети хотят получить специальность, которая востребована на приморской территории. Они не могут уехать в город, потому что и жизнь там дороже, а кого-то родители не готовы отпустить.

Я отслеживаю вопрос с кадрами, занимаюсь им очень плотно. В основном, конечно, вопросом с рыбацкими кадрами. В том числе и потому, что много обращений по этому поводу.

В рамках ежегодной коллегии Росрыболовства проводился круглый стол по вопросам отраслевого образования. Я выступала на этой встрече. Обсуждение темы профильного образования будет продолжено. У нас в целом непростая ситуация в этой сфере.

При подготовке кадров теряется отраслевая специфика. А ведь мы сейчас говорим о новых рыбоперерабатывающих заводах, о новых судах. Нужно плотнее заниматься профильным образованием.

Маргарита КРЮЧКОВА, газета «Fishnews Дайджест»

Октябрь 2019 г.