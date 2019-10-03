Новости
Пленарное заседание XIV Международного конгресса рыбаков

Отрасль в эпоху перемен обсудили на конгрессе

Инициативы по распространению аукционов прокомментировали участники Международного конгресса рыбаков во Владивостоке. Законодатели заверили, что такое предложение они не поддержат.

Отрасль сейчас живет в эпоху перемен, задал тон обсуждению модератор пленарного заседания, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов. «Меняется многое, но главное – рыбное хозяйство достигло таких финансовых результатов, что теперь рассматривается как основной драйвер развития смежных отраслей и прибрежных регионов», – отметил он.

При этом спектр задач, которые ставятся перед предприятиями, широк. «Государство предлагает тем, кто хочет ловить в российских водах, еще раз выкупить ресурс. Заниматься возрождением отечественного судостроения и многое другое. При этом нужно в два раза увеличить экспортные поступления – до 8,5 млрд долларов – и не забывать о том, что рыба должна стать доступной для россиян», – перечислил, какие направления задают власти, Эдуард Климов.

Большой резонанс вызвала инициатива Федеральной антимонопольной службы о распространении аукционов. После стремительного принятия закона о крабовых квотах компании как раз и ждали, что одним видом водных биоресурсов дело не ограничится.

Участники конгресса поделились своим видением ситуации в отрасли. Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук отметил успехи программы инвестквот. «Первичная негативная реакция и полное непонимание механизма инвестиционных квот сменились активным участием», – сказал он.

Однако не все компании участвуют в процессах обновления мощностей, обратил внимание замглавы федерального агентства. «На наш взгляд, здесь именно поэтому возникают вопросы, которые ФАС ставит перед отраслью», – заявил представитель Росрыболовства.

По мнению Петра Савчука, государство создало первичный инвестиционный импульс и в дальнейшем должен сформироваться самостоятельный устойчивый спрос на строительство флота, развитие производства.

Отрасль должна выйти на такой уровень развития, когда экономическая отдача будет на порядке больше прибыли, которая обеспечивается при добыче и производстве мороженого полуфабриката, считает замглавы Росрыболовства.

«В процесс должны быть вовлечены без исключения все – малые предприятия, колхозы, крупные холдинги. Чтобы регулятору не требовалось стимулировать инвестиции квотами, устраивать аукционы и пересчитывать за рыбаков рентабельность добычи», – отметил Петр Савчук.

Говорилось о важности исторического принципа. Однако есть в отрасли и точка зрения, что от такого подхода уже ушли. Изменения, внесенные в 2016 г. в закон о рыболовстве, поменяли смысл долгосрочного закрепления ресурсов, заявил Георгий Мартынов. Исторический принцип освоения сменился историческим принципом обладания ресурсами. Это позволило некоторым федеральным ведомствам начать работу по возвращению к аукционам, считает он.

Руководитель АРПП отдельно остановился на негативных последствиях аукционов – предпосылках для сокращения конкуренции, монополизации рыбных промыслов.

Законодатели заверили, что будут защищать отрасль от встрясок. Член Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева напомнила о постановлениях Госдумы и СФ о сохранении действующего механизма распределения квот.

Также сенатор рассказала об итогах заседания рабочей группы в Совете Федерации. На этой встрече как раз и обсуждалось предложение ФАС.

«Все сенаторы, а также присутствовавший на заседании замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, представители Минсельхоза, рыбацкой общественности однозначно и категорично высказались против этой инициативы ФАС», – сказала Людмила Талабаева.

Ситуация, когда принимается одно решение, а буквально через полтора месяца антимонопольная служба заявляет, что нужно новое рассмотрение, не способствует длинным горизонтам планирования, поддержал коллегу депутат Госдумы Константин Слыщенко.

О конгрессе

XIV Международный конгресс рыбаков проходит во Владивостоке с 3 по 4 октября. Организаторами выступают администрация Приморского края, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), Ассоциация добытчиков минтая (АДМ), Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Дальневосточная ассоциация «Аквакультура», медиахолдинг Fishnews, IKRA Group.

Спонсоры конгресса – холдинг «Антей», ООО «Морской бриз», группа компаний «Доброфлот», компании Mitsubishi marine engine и Marique. Мероприятие поддерживают посольство Исландии, государственно-частное партнерство Promote Island.

Участвуют представители России, Китая, Норвегии, Латвии, Исландии, Кореи, Никарагуа, США, Польши, Вьетнама, Германии, Франции, Японии.

Fishnews

  • Пленарное заседание XIV Международного конгресса рыбаков
  • Пленарное заседание XIV Международного конгресса рыбаков
  • Пленарное заседание XIV Международного конгресса рыбаков
  • Модератором пленарного заседания Международного конгресса рыбаков выступил председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК
  • Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ
  • Сенатор Людмила ТАЛАБАЕВА
  • Депутат Госдумы Константин СЛЫЩЕНКО
  • Пленарное заседание XIV Международного конгресса рыбаков
  • Пленарное заседание XIV Международного конгресса рыбаков
  • Пленарное заседание XIV Международного конгресса рыбаков
  • Пленарное заседание XIV Международного конгресса рыбаков
  • Пленарное заседание XIV Международного конгресса рыбаков
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: ФАСвладивостокдальний востоккрабнорвегияросрыболовствосудостроениесшаяпония
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    На отрасль стали смотреть другими глазами

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

    Эдуард КЛИМОВ

    «Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

    Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

    Губернатор Камчатского края

    Владимир ИЛЮХИН

    Рыбаки свои обязательства выполняют

    Все материалы

    Интервью

    И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

    И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области

    Иван РАДЧЕНКО

    Готовы к совместной работе с рыбаками

    Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг» Наталия ДОБРЫНИНА

    Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг»

    Наталия ДОБРЫНИНА

    Артемия — это настоящий клад

    Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир КОТОВ

    Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот»

    Владимир КОТОВ

    Все обязательства по инвестпроекту выполнили

    Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Сергей ХАРЬКОВ

    Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы»

    Сергей ХАРЬКОВ

    Нацрыбресурс станет системообразующим предприятием рыбной отрасли

    Все интервью

    Личное мнение

    Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

    Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

    Артем ШЕВЧЕНКО

    Драйверы роста российского машиностроения для рыбопереработки

    Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА) ЛИ Нам Ки

    Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА)

    ЛИ Нам Ки

    Бизнес Кореи видит перспективы российской рыбной биржи

    Все материалы

    Крупным планом

    Мешок проекта 76, предназначенный для судов типа СТР-503. Такой мешок может использоваться в тралах разных моделей

    «Фишеринг сервис»: Идем на восток!

    Завод Moon Tech в Янтае (КНР) регулярно пополняется современным оборудованием: 3D-принтер позволяет печатать матрицы с точностью до 0,2 мм

    Moon Tech: Холод под контролем

    Первые испытания перистальтического насоса прошли на территории «Технологического оборудования»

    Транспортировка рыбных отходов: расстояние не помеха

    За три года рыбокомбинат «Островной» из банкрота превратился в перспективный проект в области рыбопереработки, ключевой для целого региона

    Чему научит история «Островного»?

    Все материалы

    События

    Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

    Рыбные дни удались

    Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

    Рыбоводная помощь Амуру

    Все события

    Продвигая рыбу

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.