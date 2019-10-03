03 октября 2019 года

Отрасль в эпоху перемен обсудили на конгрессе

Инициативы по распространению аукционов прокомментировали участники Международного конгресса рыбаков во Владивостоке. Законодатели заверили, что такое предложение они не поддержат.

Отрасль сейчас живет в эпоху перемен, задал тон обсуждению модератор пленарного заседания, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов. «Меняется многое, но главное – рыбное хозяйство достигло таких финансовых результатов, что теперь рассматривается как основной драйвер развития смежных отраслей и прибрежных регионов», – отметил он.

При этом спектр задач, которые ставятся перед предприятиями, широк. «Государство предлагает тем, кто хочет ловить в российских водах, еще раз выкупить ресурс. Заниматься возрождением отечественного судостроения и многое другое. При этом нужно в два раза увеличить экспортные поступления – до 8,5 млрд долларов – и не забывать о том, что рыба должна стать доступной для россиян», – перечислил, какие направления задают власти, Эдуард Климов.

Большой резонанс вызвала инициатива Федеральной антимонопольной службы о распространении аукционов. После стремительного принятия закона о крабовых квотах компании как раз и ждали, что одним видом водных биоресурсов дело не ограничится.

Участники конгресса поделились своим видением ситуации в отрасли. Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук отметил успехи программы инвестквот. «Первичная негативная реакция и полное непонимание механизма инвестиционных квот сменились активным участием», – сказал он.

Однако не все компании участвуют в процессах обновления мощностей, обратил внимание замглавы федерального агентства. «На наш взгляд, здесь именно поэтому возникают вопросы, которые ФАС ставит перед отраслью», – заявил представитель Росрыболовства.

По мнению Петра Савчука, государство создало первичный инвестиционный импульс и в дальнейшем должен сформироваться самостоятельный устойчивый спрос на строительство флота, развитие производства.

Отрасль должна выйти на такой уровень развития, когда экономическая отдача будет на порядке больше прибыли, которая обеспечивается при добыче и производстве мороженого полуфабриката, считает замглавы Росрыболовства.

«В процесс должны быть вовлечены без исключения все – малые предприятия, колхозы, крупные холдинги. Чтобы регулятору не требовалось стимулировать инвестиции квотами, устраивать аукционы и пересчитывать за рыбаков рентабельность добычи», – отметил Петр Савчук.

Говорилось о важности исторического принципа. Однако есть в отрасли и точка зрения, что от такого подхода уже ушли. Изменения, внесенные в 2016 г. в закон о рыболовстве, поменяли смысл долгосрочного закрепления ресурсов, заявил Георгий Мартынов. Исторический принцип освоения сменился историческим принципом обладания ресурсами. Это позволило некоторым федеральным ведомствам начать работу по возвращению к аукционам, считает он.

Руководитель АРПП отдельно остановился на негативных последствиях аукционов – предпосылках для сокращения конкуренции, монополизации рыбных промыслов.

Законодатели заверили, что будут защищать отрасль от встрясок. Член Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева напомнила о постановлениях Госдумы и СФ о сохранении действующего механизма распределения квот.

Также сенатор рассказала об итогах заседания рабочей группы в Совете Федерации. На этой встрече как раз и обсуждалось предложение ФАС.

«Все сенаторы, а также присутствовавший на заседании замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, представители Минсельхоза, рыбацкой общественности однозначно и категорично высказались против этой инициативы ФАС», – сказала Людмила Талабаева.

Ситуация, когда принимается одно решение, а буквально через полтора месяца антимонопольная служба заявляет, что нужно новое рассмотрение, не способствует длинным горизонтам планирования, поддержал коллегу депутат Госдумы Константин Слыщенко.

О конгрессе

XIV Международный конгресс рыбаков проходит во Владивостоке с 3 по 4 октября. Организаторами выступают администрация Приморского края, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), Ассоциация добытчиков минтая (АДМ), Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Дальневосточная ассоциация «Аквакультура», медиахолдинг Fishnews, IKRA Group.

Спонсоры конгресса – холдинг «Антей», ООО «Морской бриз», группа компаний «Доброфлот», компании Mitsubishi marine engine и Marique. Мероприятие поддерживают посольство Исландии, государственно-частное партнерство Promote Island.

Участвуют представители России, Китая, Норвегии, Латвии, Исландии, Кореи, Никарагуа, США, Польши, Вьетнама, Германии, Франции, Японии.

Fishnews