08 ноября 2019 года

Власти планируют изменить правила для добытчиков палтуса

Новая формулировка правил рыболовства должна избавить рыбаков от угрозы стать нарушителями при добыче палтусов. Изменения поддержал Дальневосточный научно-промысловый совет.

Сейчас правила рыболовства устанавливает норму вылова черного и белокорого палтусов от суммарной величины объема этих рыб, указанной в разрешении на добычу.

Рыбопромышленники неоднократно отмечали: такая формулировка создает угрозы для эффективной работы предприятий. Необходимо исключить привязку контроля процентного соотношения объемов вылова палтусов к каждому конкретному разрешению, заявляла Межрегиональная ассоциация «Ярусный промысел». В противном случае пользователи лишаются возможности оперативно перераспределять квоты между судами (меняется квота по разрешению – меняется и соотношение видов палтуса), а значит, обеспечить более полное освоение объемов.

Указывалось на то, что нынешняя формулировка содержит неточности и создает возможности для неоднозначных толкований.

В материалах к заседанию научно-промыслового совета говорится, что для сохранения биоресурса важно не соблюдение соотношения палтусов в каждый момент времени на конкретном судне, а соблюдение пользователями видового соотношения по итогам прошедшего промыслового сезона.

ДВНПС поддержал изменения, исключающие привязку к разрешениям. Пункт 22.22 правил предложено изложить следующим образом: «при осуществлении промышленного и (или) прибрежного рыболовства запрещается юридическому лицу (или индивидуальному предпринимателю), с которым заключен договор о закреплении доли квоты добычи (вылова), превышать по окончании года следующую норму добычи (вылова) белокорого палтуса и черного палтуса от объема общего допустимого улова палтусов, утвержденного применительно к квоте добычи (вылова) палтусов для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства, распределенного в соответствии с актом Федерального агентства по рыболовству данному юридическому лицу (или индивидуальному предпринимателю)».

Такая формулировка согласована с Пограничной службой ФСБ России, сообщил на заседании научно-промыслового совета представитель Росрыболовства.

Изменения, которые поддержал ДВНПС, очень важны для рыбаков, заявил Fishnews президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков. Теперь остается ждать, когда поправки отразят в правилах.

Fishnews