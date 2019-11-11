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На Восточном экономическом форуме традиционно обсуждаются важные вопросы рыбной отрасли

Экономику Дальнего Востока будут продвигать на ВЭФ

Приморье в 2020 г. вновь примет Восточный экономический форум. ВЭФ будет проходить 2-5 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета.

О датах проведения шестого Восточного экономического форума сообщается на сайте ВЭФ. Мероприятия традиционно будут проходить на площадке ДВФУ.

Ежегодно рыбопромышленники и Росрыболовство организуют на Восточном экономическом форуме «Русский рыбный дом». Компании представляют свою продукцию, например, холдинг «Антей» в 2019 г. демонстрировал результаты ребрендинга - линейку продукции из сардины-иваси в новой бело-синей упаковке.

Также предприятия рассказывают о своих инвестиционных проектах – в сфере судостроения и строительства береговых заводов, сообщает корреспондент Fishnews.

В этом году в «Русском рыбном доме» участвовали ГК «Антей», «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК), холдинг «Витязь-Авто», Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, ГК «Гидрострой», «Тихоокеанская инвестиционная группа» (ТИГР), ГК «Магаданрыба», «Доброфлот».

В рамках деловой программы представители отрасли обсудили, как улучшить программу инвестиционных квот и какие изменения необходимы аквакультуре.

Традиционно на площадке ВЭФ подписываются соглашения в сфере рыбного хозяйства. Так, в 2019 г. правительство Чукотского автономного округа, Минвостокразвития и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций заключили соглашение по развитию рыбной отрасли Чукотки.

Fishnews

  • На Восточном экономическом форуме традиционно обсуждаются важные вопросы рыбной отрасли
  • «Русский рыбный дом» - своеобразная «витрина» для презентаций достижений компаний и площадкой для заключения контрактов
  • Образы рыбы и морепродуктов легко угадываются в оформлении некоторых павильонов на «Улице Дальнего Востока»
  • В 2018 г. «Русский рыбный дом» посетили председатель КНР СИ Цзиньпин и президент России Владимир ПУТИН. Фото пресс-службы главы государства
  • В 2019 г. на площадке ВЭФ правительство Чукотского автономного округа, Минвостокразвития и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций заключили соглашение по развитию рыбной отрасли Чукотки.
  • В «Русском рыбном доме» компании представляют свою продукцию
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    НазадМетки: аквакультурадальний востокправительстворосрыболовствосудостроение
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