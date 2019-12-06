06 декабря 2019 года

Лососям предрекли хорошие рыночные перспективы

ФАО подготовила обзор глобальной ситуации с выращиванием, промыслом и продажей лососевых. Организация прогнозирует высокий рост производства в аквакультуре и увеличение спроса на эти виды рыб.

Рыбоводство

Документ опубликован на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, сообщает корреспондент Fishnews. По итогам 2019 г. мировое производство атлантического лосося в аквакультуре предположительно увеличится на 6,5%, до 2,6 млн тонн, отмечают в ФАО, это самый значительный рост с 2014 г. Однако исполнению прогноза могут помешать проблемы с морскими вшами в Чили.

Эксперты предполагают, что по итогам года производство аквакультурной семги в Норвегии вырастет на 4%. В Чили - напротив, несмотря на увеличение показателей в первом полугодии, из-за проблем с морскими вшами результат за 2019 г. в целом будет хуже, чем ожидалось. В то же время в Шотландии и на Фарерских островах прибавка от лососеводов должна составить около 20%.

Специалисты ФАО предсказывают увеличение производства кижуча и форели на аквафермах. В Чили в первом полугодии радужной форели вырастили на 20% больше уровня 2018 г. Благодаря этому доля кижуча и форели в общем производстве лососевых в республике должна составить 11%. В Норвегии урожай форели в нынешнем году был примерно на 13% выше, чем в предыдущем.

Промысел

ФАО отмечает, что результаты путины на Камчатке превысили прогноз, однако в общем результат примерно на 40% меньше, чем в 2018 г. В то же время к уровню 2017 г. нынешний улов края (378 тыс. тонн) показал рост на 56%.

На Аляске чрезвычайно хороший ход нерки в Бристольском заливе был компенсирован падением уловов горбуши ниже прогноза и на 11% ниже уровня 2017 г.

Рынки

В организации обратили внимание, что, несмотря на ухудшение экономических условий во многих регионах из-за торговой напряженности и геополитической неопределенности, мировое потребление лосося продолжает расти. Спрос остается высоким как на традиционных крупных рынках США, Евросоюза и Японии, так и на новых - в Латинской Америке и Азии.

Производители лосося лидируют в аквакультуре с точки зрения технологии, но покупательский спрос будет вносить свои коррективы. Искусственно выращенная семга по-прежнему доминирует на рынке, однако маркетологи все больше внимания уделяют как выращенным кижучу и форели, так и диким лососям, подчеркнули в ФАО.

Fishnews

