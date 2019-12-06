Новости
Лососям предрекли хорошие рыночные перспективы

Лососям предрекли хорошие рыночные перспективы

ФАО подготовила обзор глобальной ситуации с выращиванием, промыслом и продажей лососевых. Организация прогнозирует высокий рост производства в аквакультуре и увеличение спроса на эти виды рыб.

Рыбоводство

Документ опубликован на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, сообщает корреспондент Fishnews. По итогам 2019 г. мировое производство атлантического лосося в аквакультуре предположительно увеличится на 6,5%, до 2,6 млн тонн, отмечают в ФАО, это самый значительный рост с 2014 г. Однако исполнению прогноза могут помешать проблемы с морскими вшами в Чили.

Эксперты предполагают, что по итогам года производство аквакультурной семги в Норвегии вырастет на 4%. В Чили - напротив, несмотря на увеличение показателей в первом полугодии, из-за проблем с морскими вшами результат за 2019 г. в целом будет хуже, чем ожидалось. В то же время в Шотландии и на Фарерских островах прибавка от лососеводов должна составить около 20%.

Специалисты ФАО предсказывают увеличение производства кижуча и форели на аквафермах. В Чили в первом полугодии радужной форели вырастили на 20% больше уровня 2018 г. Благодаря этому доля кижуча и форели в общем производстве лососевых в республике должна составить 11%. В Норвегии урожай форели в нынешнем году был примерно на 13% выше, чем в предыдущем.

Промысел

ФАО отмечает, что результаты путины на Камчатке превысили прогноз, однако в общем результат примерно на 40% меньше, чем в 2018 г. В то же время к уровню 2017 г. нынешний улов края (378 тыс. тонн) показал рост на 56%.

На Аляске чрезвычайно хороший ход нерки в Бристольском заливе был компенсирован падением уловов горбуши ниже прогноза и на 11% ниже уровня 2017 г.

Рынки

В организации обратили внимание, что, несмотря на ухудшение экономических условий во многих регионах из-за торговой напряженности и геополитической неопределенности, мировое потребление лосося продолжает расти. Спрос остается высоким как на традиционных крупных рынках США, Евросоюза и Японии, так и на новых - в Латинской Америке и Азии.

Производители лосося лидируют в аквакультуре с точки зрения технологии, но покупательский спрос будет вносить свои коррективы. Искусственно выращенная семга по-прежнему доминирует на рынке, однако маркетологи все больше внимания уделяют как выращенным кижучу и форели, так и диким лососям, подчеркнули в ФАО.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультуракамчаткакижучлососьнорвегиясшафорельяпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Ищем пути развития в новых условиях

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Все материалы

Интервью

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов (АРУК)

Максим БЕРГЕЛЯ

Хабаровский край смотрит на рыбу теперь совершенно иначе

Генеральный директор компании «Русская марикультура» Владимир СТОЯНОВ

Генеральный директор компании «Русская марикультура»

Владимир СТОЯНОВ

Пока не изменим законы – Китай не догоним

Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

Безопасность мореплавания начинается на берегу

Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) Арсен МИРЗОЯН

Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ)

Арсен МИРЗОЯН

Разграничение рыболовных зон на Каспии еще предстоит согласовать

Все интервью

Личное мнение

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

Ключи к Мировому океану

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Глубоководный промысел требует особой поддержки

Все материалы

Крупным планом

На Международной выставке морепродуктов и рыболовства в Циндао Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» торжественно вручили сертификат MSC

Когда MSC-сертификация позади

Камчатский краб – главный объект на аукционах

Краба перетасовали

Завод по судоремонту и судостроению запустят в Невельске

Сахалинские рыбаки решили опробовать судостроение

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством. Скриншот из видео пользователя Youtube Предпенсионер

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством

Все материалы

События

«Рыбная индустрия 2020: образ будущего» – такой была тема XIV Международного конгресса рыбаков во Владивостоке

Что обсуждал конгресс

На выставке в Циндао компании вновь выступили с единым стендом

Русская рыба мощно выступила в Циндао

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.