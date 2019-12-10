10 декабря 2019 года

Краболовы не оправдали надежд ОСК

Предприятия ОСК не ожидают крупных заказов на постройку краболовов. По мнению президента госкорпорации Алексея Рахманова, отсутствие серийного строительства, как и в случае с инвестквотами, крайне осложнит работу с рыбаками.

Слишком простые краболовы

Октябрьский аукцион определил новых владельцев 35 лотов – долей квот на добычу крабов. Именно столько судов должны будут построить победители торгов. Судя по заявлениям компаний, более трети этого флота уже забронировали себе места на предприятиях Приморского края – Находкинском судоремонтном заводе (НСРЗ) и «Восточной верфи». Но со стороны главного игрока в секторе рыбопромысловых судов – Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) – о подтвержденных контрактах пока не слышно.

Не смог внести ясности даже президент ОСК Алексей Рахманов. На пресс-конференции 9 декабря он ограничился намеком на предварительные договоренности «и с дальневосточными верфями, и с верфями, расположенными вне Дальнего Востока», и дал понять, что никуда не спешит.

«Время есть до конца года для того, чтобы сформировать полный пакет. Думаю, что на весенней пресс-конференции мы поговорим о результатах этой работы», – пообещал глава госкорпорации. При этом он признал, что оттянуть на себя большую часть рыбацких заказов, как это случилось со строительством флота под инвестиционные квоты, у предприятий ОСК, вероятно, не получится.

«Мы ожидаем не такую пропорцию, которая была по рыболовецким судам. Нам достанется скорее меньшая доля из общего количества полученных квот со стороны компаний», – сообщил Fishnews Алексей Рахманов. Причиной этого он назвал достаточно примитивную конструкцию краболовов, благодаря которой возможность строить такие суда есть у гораздо большего количества компаний.

ОСК подчеркнуто дистанцировалась и от инициативы по субсидированию части затрат на строительство краболовных судов на дальневосточных верфях, которая прорабатывается правительством. «Это к вопросу о том, насколько ОСК конкурентоспособна по сравнению с частными верфями. Замечу, мы этих процентов не просили, эти проценты попросили частники», – обратил внимание президент корпорации.

«Если следовать логике того, что просят те, кому не хватает денег до достижения некоего рыночного паритета, то еще раз говорю, мы к этой группе компаний не относились и рыбаков об этом не просили. Но если государство будет столь любезно, что окажет помощь всем приблизительно одинаково, то мы понимаем, что в рамках наших текущих обсуждений нам даже удастся прибыль показать», – уточнил Алексей Рахманов.

Головная боль судостроителей

В целом темпами развития сегмента гражданского судостроения в ОСК удовлетворены. По итогам 2019 г. выручка по этому направлению ожидается на уровне 70 млрд рублей – примерно 17% от общей показателя корпорации. Верфи ОСК планируют завершить год сдачей 18 гражданских заказов, среди которых два рыбопромысловых судна, построенных для камчатских рыбаков на заводе «Янтарь».

Несмотря на это, об опыте сотрудничества с рыбопромышленниками руководство ОСК отзывается скорее разочарованно. «Вынужден отметить, что мы уже пожали горький мед, если можно так сказать, строительства рыболовецких судов. Когда несмотря на все наши обращения, несмотря на все наши призывы государство не смогло договориться или заставить, как хотите, рыбаков ограничиться двумя-тремя проектами, чтобы мы по этим проектам строили весь объем рыболовецких судов», – рассказал Алексей Рахманов.

По его словам, в результате каждый пошел в свою сторону. «Проект, во-первых, как всегда, норвежский, как всегда, по «веселым картинкам», как всегда, с затыками в регистре. Как всегда, с кучей проблем, связанных с тем, что из «веселых картинок» в рабочую документацию все превращается болезненно, с непопаданием в цену, с убытками или с обидами в ту или иную сторону и с вопросами, которые в конечном итоге приводят к тому, что мы вместо того, чтобы сделать три головных судна и после этого построить 30 серийных, имеем на сегодняшний день 16 головных заказов, – пожаловался президент ОСК. – Это, конечно, ни в какие ворота не лезет».

Той же проблемы – отсутствия серийности - судостроители опасаются и по краболовам. «Из того, что я сейчас слышу, Росрыболовство опять устранилось от этой проблемы. Мол, это не наше дело, идите, с теми, кто ловит, и разговаривайте. Всё опять будет замечательно, всё будет здорово, и заказчик, как всегда, будет прав, но почему-то элементы государственной политики опять останутся за бортом этих краболовных судов», – заявил глава госкорпорации.

Fishnews