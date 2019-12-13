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Требования, которые проверяются при госконтроле, планируется полностью обновить

В Росрыболовстве не видят опасности в «списке Минюста»

Министерство юстиции предложило для отмены перечень правовых актов советской эпохи, в том числе документы в рыбной отрасли. Вопросы рыбохозяйственной части «списка Минюста» уже комплексно урегулированы в современном законодательстве, прокомментировали в Росрыболовстве.

Напомним, что законодательство с требованиями, соблюдение которых проверяется при госконтроле, предполагается обновить. Планируется, что механизм «регуляторной гильотины» поможет снизить административный пресс на бизнес и при этом сделать контроль более эффективным.

Министерство юстиции в декабре представило для обсуждения на портале regulation.gov.ru проект постановления правительства, согласно которому признаются не действующими на территории страны более 3700 правовых актов времен СССР. Это в том числе и документы в рыбной отрасли.

Проект постановления рассматривался 4 декабря на заседании рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере рыболовства, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

«Необходимо отметить, что соответствующие вопросы комплексно уже урегулированы российским законодательством, в частности ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсах», ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и в соответствующих подзаконных актах», - говорится в ответе ведомства на запрос редакции.

Рабочие группы созданы в разных отраслях экономики. Все проекты актов, разрабатываемых в рамках «регуляторной гильотины», должны рассматриваться на заседаниях таких групп, обратили внимание в пресс-службе.

В связи с предстоящей реформой специалисты рыбной отрасли отмечали необходимость вдумчивого подхода к отмене нормативных актов времен Советского Союза, подчеркивая, что некоторые до сих пор не имеют адекватной замены.

Материалы о реформе госконтроля собраны на сайте Fishnews в специальной рубрике.

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НазадМетки: аквакультураправительстворосрыболовство
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