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Суточная мощность комплекса – 250 тонн мороженой продукции, 100 тонн филе и 18 тонн фарша, более 20 тонн рыбной муки и не менее 6 тонн рыбьего жира

Большому кораблю – большое плавание

Росрыболовство выделило инвестквоты на 2020 г. компании «Камчаттралфлот», построившей большой рыбоперерабатывающий завод. Подробности о новом производстве – в материале «Fishnews – Новости рыболовства».

Корреспондент журнала «Fishnews – Новости рыболовства» в октябре побывал на запуске производственной линии нового рыбоперерабатывающего комплекса «Камчаттралфлота». На праздничной церемонии губернатор Владимир Илюхин отметил, что проект добавил более 2 млрд рублей в «инвестиционную копилку» рыбной отрасли края. «Это стало возможным благодаря взаимодействию власти и бизнеса: компания является резидентом ТОР «Камчатка», – сказал глава региона.

Кнопку пуска вместе нажали Владимир Илюхин, генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот», учредитель «Камчаттралфлота» Евгений Новоселов и гендиректор ООО «Камчаттралфлот» Владимир Котов. На экране было видно, как на ленты транспортеров в цеху из бункеров хлынула первая рыба – минтай.

Новое предприятие ориентировано на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Суточная мощность комплекса – 250 тонн мороженой продукции, 100 тонн филе и 18 тонн фарша, более 20 тонн рыбной муки и не менее 6 тонн рыбьего жира. Осуществляется также выпуск консервов – 100 тыс. банок в сутки.

Технологические линии завода включают самое современное оборудование: машины BAADER для производства филе, немецкий морозильный комплекс Gea Refrigeration, рыбомучную установку производства датской компании Ostergaard. РМУ позволяет заводу работать без отходов и вредных выбросов. Специалист «Камчаттралфлота» побывал в Японии, где наблюдал за работой такой установки на мощном рыбоперерабатывающем предприятии в центре города – без ущерба для экологии. Камчатский завод оборудован собственными водоочистными сооружениями мощностью 800 куб. м в сутки.

Основной объект переработки – белорыбица: минтай, треска, камбала. Завод строился по программе инвестиционных квот (объект инвестиций типа «М»), компании предоставили для добычи объемы минтая и сельди.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Суточная мощность комплекса – 250 тонн мороженой продукции, 100 тонн филе и 18 тонн фарша, более 20 тонн рыбной муки и не менее 6 тонн рыбьего жира
  • Суточная мощность комплекса – 250 тонн мороженой продукции, 100 тонн филе и 18 тонн фарша, более 20 тонн рыбной муки и не менее 6 тонн рыбьего жира
  • Кнопку пуска нажали губернатор Владимир ИЛЮХИН, генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот», учредитель «Камчаттралфлота» Евгений НОВОСЕЛОВ и генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир КОТОВ
  • На причальной стенке завода в бухте Моховой смонтирован рыбонасос для подачи рыбы из судов с RSW-танками прямо на конвейер. Эта технология позволяет снабжать производство свежайшим сырьем в неповрежденном состоянии
  • Суточная мощность комплекса – 250 тонн мороженой продукции, 100 тонн филе и 18 тонн фарша, более 20 тонн рыбной муки и не менее 6 тонн рыбьего жира
  • На предприятии круглый год будут работать около 160 человек, а с учетом смежников будет обеспечена занятость порядка 350 человек
  • Консервный цех оснащен закаточными и рыбонабивочными машинами калининградского конструкторского бюро им. Л. Г. Кошкина и автоклавом французской фирмы Steriflow
  • Консервный цех оснащен закаточными и рыбонабивочными машинами калининградского конструкторского бюро им. Л. Г. Кошкина и автоклавом французской фирмы Steriflow
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    Крупным планом

    Суточная мощность комплекса – 250 тонн мороженой продукции, 100 тонн филе и 18 тонн фарша, более 20 тонн рыбной муки и не менее 6 тонн рыбьего жира

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