24 декабря 2019 года

Рыбная биржа наращивает объемы торговли

Приморье отчитывается объемами рыбопродукции, проданной на организованных торгах, – в 2019 г. это 1,7 тыс. тонн. В крае продолжается и реализация биржевого эксперимента в рамках социального проекта «Приморская рыба».

Организатором торгов выступает «Дальневосточный аукционный рыбный дом» (ДАРД) совместно с Биржей «Санкт-Петербург» (БСП). Работа с администрацией Приморского края ведется в рамках соглашения, подписанного в апреле 2018 г. По словам вице-губернатора Александра Костенко, оптовые покупатели могут приобрести рыбопродукцию высокого качества по цене производителей через электронную систему биржи, гарантирующую прозрачность и законность сделки.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации края со ссылкой на данные регионального департамента рыбного хозяйства, на сегодняшний день на бирже зарегистрировано более 50 предприятий, в том числе 11 иностранных. Это позволило значительно увеличить оборот рыбы через электронную площадку.

«В 2019 году на биржевых торгах реализовано 1,7 тыс. тонн рыбопродукции на сумму более 230 млн рублей. Это в 16 раз выше уровня прошлого года», – отмечают в краевом департаменте.

Значительная часть сделок совершается в рамках социального проекта «Приморская рыба»: с 2018 г. ретейл и рыбопромышленники начали отрабатывать технологию прямых торгов на бирже. «Опыт оказался полезным для всех участников эксперимента, в том числе розничных сетей», – заявил в интервью Fishnews генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей Лелюхин.

По его словам, в этой работе ДАРД и БСП поддержала «Опора России»: по обращению общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил рассмотреть возможность распространения опыта Приморья на другие регионы Дальнего Востока. «Несмотря на то что почти в каждом субъекте действуют свои схемы по реализации «доступной рыбы» населению, наш проект поддержали, например, в Хабаровском крае и Сахалинской области. Надеемся, скоро к биржевому эксперименту примкнут новые участники», – отметил Сергей Лелюхин.

В 2019 г. иностранные покупатели впервые смогли приобрести через российскую биржу и лесоматериалы. О подробностях сделки АО «ДАРД» сообщало в июле: тогда покупателем на торгах на площадке Биржи «Санкт-Петербург» выступила китайская Company Suifenhe Wanbonglitong Economic and Trade Go Ltd.

Fishnews