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Прибрежному рыболовству отводится особая роль в развитии приморских территорий. Фото пресс-службы правительства Мурманской области

«Прибрежка» страдает из-за правовых пробелов

При новом регулировании прибрежного рыболовства предприятия столкнулись с целым рядом вопросов, которые можно было бы обсудить на заседании президиума Госсовета.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил президенту провести в регионе заседание президиума Госсовета и обсудить темы прибрежного рыболовства и береговой переработки. Владимир Путин согласился рассмотреть такую идею.

С 2019 г. «прибрежка» стала регулироваться новыми правилами. Их цель – обеспечить внутренний рынок рыбными товарами, а береговую переработку – сырьем, заявляли разработчики законодательных изменений.

Однако на практике рыбаки, которые решают эти задачи, столкнулись с претензиями контролирующих органов. Fishnews летом уже писал о проблеме «прибрежки». В отношении рыбаков Мурманской области пограничники стали возбуждать административные дела из-за производства продукции из отходов при осуществлении прибрежного рыболовства.

Причина этому – пробелы в правовом регулировании, считают эксперты. Ситуацию проанализировали в группе «Норебо»: суда компаний холдинга работают на Северном бассейне.

Федеральный закон о рыболовстве предусматривает, что при осуществлении «прибрежки» на судах допускается производство рыбной продукции, однако не раскрывается, какую продукцию можно выпускать, а какую нет. Это создает явную правовую неопределенность, отметили в холдинге.

На флоте «прибрежники» производят продукцию (например рыбу потрошеную с головой, рыбу потрошеную без головы), в дальнейшем она используется в качестве сырья для береговой переработки в Мурманской области или поставляется в торговые сети. Отходы при этом рыбаки пускают в переработку на судах – выпускают рыбную муку, консервированную печень трески. Это позволяет максимально полно использовать биоресурсы и повысить экономическую эффективность промысла.

Тем не менее к рыбакам стали предъявлять претензии со ссылкой на то, что мука и консервированная печень трески не относятся к продукции в живом, свежем или охлажденном виде. А значит, пусть даже такая продукция доставляется на российский берег, требования закона все равно не соблюдаются – такой вывод вылился в разбирательства с капитанами и судовладельцами, отмечают в группе «Норебо». Аргументы, что мука и консервы выпускаются из рыбных отходов, а не из уловов водных биоресурсов, не поддерживаются.

По информации экспертов холдинга, в отношении капитанов возбуждено 50 административных дел, но, вероятно, это не предел и количество дел вырастет до 62 – по числу заходов в порт Мурманск судов с продукцией из рыбных отходов. Штрафы выписываются по статье 8.17 КоАП РФ, то есть кратно стоимости водных биоресурсов. Хотя рыбная продукция из уловов водных биоресурсов доставляется в охлажденном виде как предусмотрено законом о рыболовстве, и административный орган этого не оспаривает.

29 материалов пограничное управление направило в суд: рассмотрено в суде 23 дела, 6 – находятся на рассмотрении. Все они переквалифицированы со статьи 8.17 на статью 8.37, предусматривающую фиксированный штраф.

«На сегодня погрануправление самостоятельно вынесло 14 постановлений о привлечении к административной ответственности. Все постановления оспорены в суде. Пока результатов по этим делам нет», – рассказали в холдинге.

Общая сумма по протоколам погрануправления в отношении капитанов (то есть до переквалификации судом) и по постановлениям о привлечении к административной ответственности составляет более 61 млн рублей. В отношении судовладельцев возбуждено четыре дела, все – по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ, то есть с минимальным штрафом в 100 тыс. рублей.

В результате рыбодобывающие предприятия прекратили производство муки и консервов из печени трески в море, рыбные отходы выбрасываются за борт, а российский бюджет недополучит миллионы рублей, которые производители такой продукции заплатили бы в качестве налогов.

Правовой пробел нужно устранить, уверены в «Норебо». По мнению экспертов холдинга, необходимо предусмотреть в законе, что перечень рыбной и иной продукции из уловов ВБР, добытых при осуществлении прибрежного рыболовства, а также из рыбных отходов, возникающих при производстве такой продукции, устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

В приказе Минсельхоза в развитие таких изменений нужно установить, во-первых, виды продукции, производимой из уловов водных биоресурсов при осуществлении прибрежного рыболовства, во-вторых, виды пищевой и непищевой продукции, производимой из рыбных отходов.

«Прибрежка» сталкивается и с другими вопросами: например, претензии пограничных органов к рыбакам при пересчете продукции – печени трески – на сырец. Все эти проблемы нужно решить, чтобы сохранить прибрежное рыболовство, считают в бизнес-сообществе.

Fishnews

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