30 декабря 2019 года

Интернет помнит все

В этом году рыбохозяйственный комплекс пережил принятие закона о крабовых аукционах. Бизнес-сообщество активно выступало против такого потрясения, однако квоты все же отправились на торги.

Разбираться с последствиями отрасли предстоит еще долго, уверены рыбаки. Однако те, кто на государственном уровне принимает решения, видят ситуацию по-своему или, по крайней мере, так говорят. И вот уже проскальзывает, что аукционы – это поддержка отрасли… Хотя, надо сказать, что и в госорганах не все выступали за принятие закона. В специальном материале Fishnews собрал высказывания руководства страны и федерального ведомства – регулятора, депутатов и сенаторов по закону о крабовых квотах.

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков незадолго до появления законопроекта в публичном пространстве: «Я могу сказать, что на самом деле исторический принцип в таком вот понимании, как мы закладываем, во многих странах, больших, крупных рыбопромысловых, он, действительно, тоже присутствует. Есть где-то и симбиоз с аукционной системой, и мы здесь тоже не видим ничего страшного. По определенным, наверное, видам квот такая система вполне допустима. Причем это система не просто реализации на аукционе в рамках дохода федерального бюджета. Это, конечно же, с обязательством строительства нового рыбопромыслового флота под добычу краба».

Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко после одобрения изменений на правкомиссии по законопроектной деятельности: «…Мы исходили из того, что надо повышать стоимость оплаты этого государственного ресурса. Аукционная форма является самой справедливой. Ничто не мешает этим 93 организациям [добытчикам краба], которые осуществляют очень высокомаржинальный бизнес и согласны больше платить (это, во всяком случае, сегодня было заявлено их представителями), пойти на аукцион и поучаствовать».

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда рассматривался законопроект: «Механизм распределения квот был определен 15 лет назад. Это вполне прибыльный бизнес, если не сказать больше, тем не менее доходы от предоставления права пользования этим ресурсом [крабом] невелики. Нам нужно повысить экономическую эффективность для государства и решить задачу по обновлению рыбопромыслового флота. Поэтому предлагается ввести новый вид квот – квоты добычи на инвестиционные цели – и распределять их более прозрачным способом, то есть через аукцион».

Зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин на заседании комитета: «…Этот законопроект имел и имеет широкий резонанс среди рыбопромысловых предприятий, органов власти, экспертов. По сути, он носит революционный характер для отрасли и необходимость его принятия продиктована сегодня реальными изменениями в рыбохозяйственном секторе, которые следует отразить и в федеральном законодательстве».

Депутат Андрей Андрейченко при рассмотрении законопроекта в Госдуме в первом чтении: «Говорили, что в прошлом году, в позапрошлом году отрасль росла, отрасль хвалили; говорили на Госсовете, что исторический принцип оправдывает себя, что браконьеров стало меньше, — и при этом сейчас резко меняются правила игры, причем с такой скоростью: в начале недели было заседание комитета, сегодня рассмотрение в первом чтении, на следующей неделе — во втором и в третьем чтениях. С такой скоростью, в такой секретности принимать законопроекты просто нельзя! Тем более, что помимо этого все рыбодобывающие компании и ассоциации переживают из-за того, что за крабом последует рыба».

Депутат Олег Нилов при рассмотрении законопроекта в Госдуме в первом чтении: «18 марта вот так, можно сказать, втихаря, без широкого обсуждения с рыбаками (я продолжу тему, которую коллеги сегодня уже начали) был внесен законопроект, в преамбуле которого я начертал бы: Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла хочет, наверное, украсть кларнет. Вот об этом мы сегодня вынуждены будем говорить. Один король, не без греха, хочет оставить себе корону, другой король хочет ее забрать... А где интересы народа? Надо не забывать, что кораллы-то принадлежат народу, а народ, кроме кильки, извините, опять-таки по данным Росстата, уже ничего и не видит ».

Депутат Владимир Блоцкий при обсуждении законопроекта в первом чтении: «Сегодняшний законопроект по своей правовой природе очень сложный. Почему? Потому что абсолютное большинство ведущих рыбодобывающих стран мира квоту распределяют и закрепляют только по историческому принципу, а сегодняшним законопроектом предлагается некий симбиоз: с одной стороны, мы не отказываемся от исторического принципа, а с другой стороны, мы вводим аукцион под обязательства инвестиционных вложений. Конечно, только практика в будущем покажет, насколько правильным окажется принятие данного закона. На сегодняшнем этапе подавляющее большинство приморских регионов высказалось против принятия данного законопроекта, и это, к сожалению, факт; на сегодняшнем этапе Съезд работников рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации тоже высказался против принятия данного законопроекта; подавляющее большинство отраслевых и межотраслевых организаций также высказываются против».

Депутат Алексей Диденко при обсуждении законопроекта в первом чтении: «Удивляются высокой рентабельности — а почему рентабельность в бизнесе, где каждый день есть риск утраты твоего имущества, твоих судов, гибели твоих моряков, должна равняться рентабельности бизнеса клерков государственных корпораций? Это недопустимо и несправедливо! Не нужно трясти страну, потому что это приведет к серьезным расселенческим и демографическим деформациям».

Депутат Николай Николаев при обсуждении законопроекта во втором, основном, чтении: «…Мы разорвем вот такой порочный круг, когда природными ресурсами страны можно пользоваться практически бесплатно: до последнего времени за пользование таким ресурсом, как краб, компании, которые вылавливали этот биоресурс, платили менее 1%, и исторический принцип, который, конечно, очень бурно обсуждается всегда, защищал именно эту несправедливую ситуацию. Теперь мы создаем условия для появления новых игроков, мы говорим, что новые игроки будут платить сразу за использование природных богатств адекватную цену и в конце концов у этих игроков появится обязательство строить новый флот, новый российский флот, который будет работать на благо страны.

Первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров при рассмотрении закона в верхней палате парламента: «Аргументируя против этого закона, коллеги ссылаются на всю рыбацкую общественность, добывающую промышленность, на рыбаков и т.д. Речь не идет о рыбаках, и не все рыбаки выступают против этого закона, речь идет о краболовах! Это уникальная подотрасль. Знаю не понаслышке, потому что курировал как министр сельского хозяйства это направление. И здесь говорили о том, что 100% рентабельность у краболовов – не у рыбаков. У краболовов, которые на 95% добытую продукцию отправляют за рубеж. Я понимаю, как бывший министр сельского хозяйства, какие ресурсы финансовые могут быть задействованы в защиту интересов краболовов вот этих. Так что вот эти обстоятельство надо иметь в виду, порядок надо наводить, и справедливость должна быть в этом законе обеспечена для нашей страны, для наших потребителей и развития промышленности, в том числе и рыбодобывающей».

Вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев на подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса: «Правительством разработаны и реализуются меры поддержки отрасли: программа инвестиционных квот и крабовые аукционы Заработал принятый в мае текущего года закон о квотах на краба, в рамках которого через аукцион продано 35 лотов, 25 из которых для вылова краба на Дальнем Востоке, поступления в бюджет Российской Федерации от продажи крабовых лотов составили более 142 млрд рублей».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече руководителей палат Федерального Собрания с президентом: «На мой взгляд, своевременно, правильная мера, и она была еще с четкими, внятными условиями. Те компании, которые выиграли квоты, должны построить 35 судов-краболовов, и до мая следующего года они уже должны заключить договоры на строительство этих судов на отечественных верфях. Кроме того, еще по инвестиционным квотам надо построить 43 рыболовецких судна. Наша рабочая группа, которая создана в этой связи, объехала шесть судостроительных заводов, посмотрели. Не буду их называть, но проектов нет, технологически не все готовы, и, честно говоря, как бы глаза не сильно горят получить такой выгодный [заказ], а это ведь развитие нашего отечественного, гражданского судостроения. Если не будут приняты меры, то мне кажется, что компании вынуждены выполнить условия, иначе у них квоты отберут, либо размещать заказы на импортных судоверфях, либо завозить импортные комплектующие, то есть практически готовые суда».

Президент Владимир Путин на встрече с руководством палат Федерального Собрания: «По поводу крабов, кораблей, аукционов. Вообще в этой сфере есть так называемые контракты «под киль». Нельзя сказать, что их нет, но маловато. Наши предприятия тоже, корабелы сидят сейчас на гособоронзаказе и не очень чувствительно пока к этому относятся Надо их соответствующим образом подталкивать».

Fishnews

Использованы фото пресс-службы президента, Совета Федерации, Госдумы, полпредства в ДФО