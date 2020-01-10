Новости
Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Кирилл Колончин: Структура ВНИРО работает как часы

Прошедший год стал первым после включения подведомственных институтов Росрыболовства в единую структуру с региональными филиалами. Это позволило ученым замахнуться на более амбициозные задачи, которые не под силу отдельным НИИ, уверен директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Несмотря на беспокойство рыбаков, как отразится процесс реорганизации на ресурсных исследованиях, от которых в том числе зависят научные рекомендации по вылову, сложный период в целом удалось пройти без потерь.

«Насколько я понимаю, наша промышленность процесса реорганизации не заметила, а значит, всё прошло хорошо, – охарактеризовал результаты объединения в интервью Fishnews директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин. – Все получилось так, как мы и планировали. Срок мы сами себе установили очень жесткий – десять месяцев. За это время были проведены все необходимые процедуры, и сегодня мы функционируем как единый институт».

В течение 2019 г. в объединенном ВНИРО было введено новое штатное расписание, новый исполнительный орган – коллегия, создан профсоюз работников. Но настоящего прорыва, по словам директора института, удалось добиться в плане научных исследований

«Благодаря объединению мы смогли провести крупнейшие, на мой взгляд, за новейшую историю научные исследования и реализовать ряд сложных проектов. Кроме того, были исключены риски дублирования научных исследований, что позволило более эффективно использовать бюджетные средства», – рассказал Кирилл Колончин.

Среди таких знаковых рейсов – исследования зимнего периода жизни тихоокеанских лососей, поход НИС «Профессор Кагановский» сначала в Канаду, а затем в район Императорского хребта, трансарктический переход НИС «Профессор Леванидов», экспедиция НИС «Атлантида» в антарктические воды. В рамках соглашения о сотрудничестве с Российской академией наук удалось реализовать совместные с институтами РАН проекты в Карском море, глубоководных участках Тихого океана, в Азово-Черноморском бассейне, на реке Волга и озере Байкал.

«В конце октября на совете директоров мы представили несколько суперамбициозных проектов уже на будущий год», – отметил руководитель ВНИРО. В их числе комплексные экспедиции – Беринговоморская и Амурская, а также планы по запуску на базе Госрыбцентра обширной программы по сиговым рыбам и многолетнему изучению крупных сибирских рек – Лены и Енисея. Не забыты и тихоокеанские лососи.

«Такие масштабные задачи невозможно было решить силами одного-двух-трех институтов, зато они под силу единому ВНИРО. К тому же в этом году благодаря программе по улучшению материально-технической базы мы потратили рекордное количество средств на оснащение наших филиалов», – подчеркнул Кирилл Колончин.

Не последнее место среди этих задач занимает обновление научного флота. Во ВНИРО уже больше года ведется работа над концепт-проектом современного научно-исследовательского рыболовного судна – такие 70-метровые НИРСы должны стать основными рабочими лошадками ученых. Начать строительство планируется уже в текущем году. Параллельно институт принимал участие в разработке проектной документации для больших 120-метровых НИС.

«Финансирование заложено, – подтвердил директор ВНИРО. – В 2020 – 2021 годах на строительство выделяется 5,9 млрд рублей. Это позволит в течение двух лет построить два современных, оснащенных новейшим оборудованием научно-исследовательских рыболовецких судна – НИРС».

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: канадаросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Ищем пути развития в новых условиях

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Все материалы

Интервью

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Структура ВНИРО работает как часы

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Мы растем вместе с отраслью

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Важно обеспечить условия бесперебойной работы на промысле

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом»

Сергей ЛЕЛЮХИН

У рыбной биржи в России свой опыт и свой путь

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор АО «Биржа «Санкт-Петербург» Андрей БЕЛИНСКИЙ

Генеральный директор АО «Биржа «Санкт-Петербург»

Андрей БЕЛИНСКИЙ

Бирже необходимо мнение участников рынка

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

Ключи к Мировому океану

Все материалы

Крупным планом

5 декабря 2018 г. на Выборгском судостроительном заводе прошла торжественная церемония спуска на воду головного траулера-процессора «Баренцево море»

АТФ: Рыбалка длиною в век

Доли квот крабов продали с аукциона

С чем рыбаки начинают новый год

Российские производители оборудования взялись за крабовое направление

Время пришло

Призеры Всероссийской спартакиады Специальной олимпиады по конному спорту Егор ТЕМНЫЙ и Вера ИГАМБЕРДЫЕВА. Фото пресс-службы «Родных островов»

«Родные острова» поддержали десятки добрых дел

Все материалы

События

Моряков с судна «Петр I» в Приморье встретили нарядным караваем. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Экипаж судна-рекордсмена с почестями встретили на берегу

Актуальные для отрасли вопросы обсудили на заседании совета АРПП

Рыбопромышленники Приморья включились в «регуляторную гильотину»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.