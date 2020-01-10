10 января 2020 года

Кирилл Колончин: Структура ВНИРО работает как часы

Прошедший год стал первым после включения подведомственных институтов Росрыболовства в единую структуру с региональными филиалами. Это позволило ученым замахнуться на более амбициозные задачи, которые не под силу отдельным НИИ, уверен директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Несмотря на беспокойство рыбаков, как отразится процесс реорганизации на ресурсных исследованиях, от которых в том числе зависят научные рекомендации по вылову, сложный период в целом удалось пройти без потерь.

«Насколько я понимаю, наша промышленность процесса реорганизации не заметила, а значит, всё прошло хорошо, – охарактеризовал результаты объединения в интервью Fishnews директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин. – Все получилось так, как мы и планировали. Срок мы сами себе установили очень жесткий – десять месяцев. За это время были проведены все необходимые процедуры, и сегодня мы функционируем как единый институт».

В течение 2019 г. в объединенном ВНИРО было введено новое штатное расписание, новый исполнительный орган – коллегия, создан профсоюз работников. Но настоящего прорыва, по словам директора института, удалось добиться в плане научных исследований

«Благодаря объединению мы смогли провести крупнейшие, на мой взгляд, за новейшую историю научные исследования и реализовать ряд сложных проектов. Кроме того, были исключены риски дублирования научных исследований, что позволило более эффективно использовать бюджетные средства», – рассказал Кирилл Колончин.

Среди таких знаковых рейсов – исследования зимнего периода жизни тихоокеанских лососей, поход НИС «Профессор Кагановский» сначала в Канаду, а затем в район Императорского хребта, трансарктический переход НИС «Профессор Леванидов», экспедиция НИС «Атлантида» в антарктические воды. В рамках соглашения о сотрудничестве с Российской академией наук удалось реализовать совместные с институтами РАН проекты в Карском море, глубоководных участках Тихого океана, в Азово-Черноморском бассейне, на реке Волга и озере Байкал.

«В конце октября на совете директоров мы представили несколько суперамбициозных проектов уже на будущий год», – отметил руководитель ВНИРО. В их числе комплексные экспедиции – Беринговоморская и Амурская, а также планы по запуску на базе Госрыбцентра обширной программы по сиговым рыбам и многолетнему изучению крупных сибирских рек – Лены и Енисея. Не забыты и тихоокеанские лососи.

«Такие масштабные задачи невозможно было решить силами одного-двух-трех институтов, зато они под силу единому ВНИРО. К тому же в этом году благодаря программе по улучшению материально-технической базы мы потратили рекордное количество средств на оснащение наших филиалов», – подчеркнул Кирилл Колончин.

Не последнее место среди этих задач занимает обновление научного флота. Во ВНИРО уже больше года ведется работа над концепт-проектом современного научно-исследовательского рыболовного судна – такие 70-метровые НИРСы должны стать основными рабочими лошадками ученых. Начать строительство планируется уже в текущем году. Параллельно институт принимал участие в разработке проектной документации для больших 120-метровых НИС.

«Финансирование заложено, – подтвердил директор ВНИРО. – В 2020 – 2021 годах на строительство выделяется 5,9 млрд рублей. Это позволит в течение двух лет построить два современных, оснащенных новейшим оборудованием научно-исследовательских рыболовецких судна – НИРС».

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