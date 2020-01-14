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Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО и ДВО РАН провели комплексные исследования донной фауны в районе Императорского хребта в Тихом океане. Фото пресс-службы ТИНРО

Сотрудничество ВНИРО и РАН вышло на новый уровень

У Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии произошел настоящий прорыв во взаимодействии с Российской академией наук, отметил директор ВНИРО Кирилл Колончин. В 2019 г. институты провели совместные исследования в Арктике, Тихом океане, Азовском, Черном морях, на Волге и Байкале.

Соглашение о сотрудничестве Федеральное агентство по рыболовству и Российская академия наук подписали в сентябре 2018 г. на ВЭФ. «Нам удалось убедить руководство РАН, что обе стороны получат выгоду как от использования наших судов и наших экспедиций с участием академических институтов, так и наоборот – от участия наших специалистов в экспедициях РАН», – подчеркнул директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин в интервью Fishnews.

Он рассказал о реализованных в прошлом году совместных проектах. Так, экспедицию по арктическим морям ВНИРО соединил с экспедицией НИС «Академик Мстислав Келдыш» по изучению Карского бассейна.

«Собранную информацию мы свели в единый массив данных. Это позволило нам изучить промысловые скопления сайки и краба-стригуна опилио в разное время, то есть за целый сезон. Такого в нашей истории не было ни разу, – отметил руководитель института. – Сейчас мы занимаемся обработкой и анализом данных».

Другой важный раздел совместной программы – глубоководные исследования в Тихом океане. Они были организованы аналогичным образом – в одном и том же районе, но с разницей в несколько месяцев. Со стороны РАН в них принимали участие Национальный научный центр морской биологии и НИС «Академик Лаврентьев», сообщил Кирилл Колончин. Работы велись на глубинах до 2,7 км с использованием телеуправляемого подводного аппарата.

Удачно сложилось сотрудничество в Азово-Черноморском бассейне, где у Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии сейчас только прибрежный флот. Совместно с Институтом биологии южных морей сотрудники ВНИРО выполнили пять рейсов на академическом НИС «Профессор Водяницкий» – три в Черном море и два в Азовском. В результате ВНИРО получил много новой информации об экологии и видовом составе этих районов, подчеркнул собеседник Fishnews.

Еще одной задачей в прошлом году были экспедиции, связанные с рыбным хозяйством Волги. Научно-исследовательские суда – «Дафния» ВНИРО и «Академик Топчиев» РАН – провели работы по всей протяженности реки. Это более 4 тыс. км водных путей – от Ярославской области до Астраханской. Таким образом получилось покрыть исследованиями весь каскад водохранилищ – Рыбинское, Горьковское, Чебоксарское, Куйбышевское, Саратовское и Волгоградское, а также нижнюю незарегулированную часть Волги.

«Это еще один пример того, что может единый большой институт, хотя еще вчера считалось, что это просто невозможно. Более того, такие объемные исследования мы будем организовывать ежегодно», – обещал директор ВНИРО.

Кроме того, работы совместно с РАН провели на озере Байкал, где партнером ВНИРО выступал Институт проблем экологии и эволюции. Исследования в основном касались изучения байкальской нерпы, причем наблюдения велись не только традиционным способом – обходом, но и с наших беспилотных аппаратов «Орлан».

«Облетами «Орлана» мы смогли полностью закрыть Байкал со всеми миграциями. Собрали огромный материал, и уже получили первые данные. Стало известно, что учтенная численность популяции байкальской нерпы в разы превышает цифры, которые были известны ранее», – обратил внимание Кирилл Колончин.

Итоги совместной работы планируется в ближайшее время обсудить на президиуме РАН.

«Есть договоренность продолжить в следующем году сотрудничество в том же объеме, – заявил директор ВНИРО. - Планируем подписать программу совместных исследований на 2020 год в феврале во Владивостоке».

Fishnews

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