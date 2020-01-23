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Угря в Россию могут поставлять только два китайских предприятия, осетра - одно

Какой китайской рыбе можно в Россию, рассказала таможня

С 9 января запрещен ввоз в Россию продукцию аквакультуры из Китая, исключение сделали только для трех предприятий (производителей угря и осетра). Список этих компаний приводит Дальневосточное таможенное управление.

Временные ограничения поставок выращенных рыбы и морепродуктов из КНР Россельхознадзор ввел из-за недостаточного контроля с китайской стороны. Под запрет попали угорь, тиляпия, осетр, форель, креветки, а также морские коктейли. Уполномоченный орган Китая приостановил сертификацию этих продуктов для экспорта в РФ.

С 13 января под гарантии китайских коллег Россельхознадзор разрешил поставки с трех предприятий (двух – по производству угря и одного – по производству осетровых видов рыб). Перечень этих компаний Fishnews сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления:

- 3300/02109 Quzhou Xunlong AquaticFood Sci-tech Development Co., Ltd. (рыба мороженая, филе рыбное (включая мясо рыбы, фарш) свежее, охлажденное или мороженое (аквакультура – осетр); готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы),

- 3500/02077 Fuqing Qixiang Food Co., Ltd. (рыба мороженая (включая аквакультуру – угорь); филе рыбное (включая мясо рыбы, фарш) свежее, охлажденное или мороженое (включая аквакультуру – угорь); рыба сушеная, вяленая, соленая или в рассоле, рыба горячего или холодного копчения (включая аквакультуру – угорь); икра рыб кроме лососевых и осетровых пород, икра беспозвоночных; готовая или консервированная рыба (включая аквакультуру – угорь),

- 3500/02163 Fuqing Haifeng Food Co., Ltd. (рыба мороженая (включая аквакультуру – угорь); филе рыбное (включая мясо рыбы, фарш) свежее, охлажденное или мороженое (включая аквакультуру – угорь); рыба сушеная, вяленая, соленая или в рассоле, рыба горячего или холодного копчения (включая аквакультуру – угорь); икра рыб кроме лососевых и осетровых пород, икра беспозвоночных; готовая или консервированная рыба (включая аквакультуру – угорь).

Fishnews

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