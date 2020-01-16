16 января 2020 года

Михаил Мишустин поделился планами работы на посту премьера

Президент Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром. Во время выступления в Госдуме будущий глава правительства отдельно остановился на реформе контроля и надзора и заявил, что нужно «вернуть, может быть, утраченное доверие между властью и бизнесом».

Указом президента от 16 января Михаил Мишустин назначен председателем правительства. Перед этим кандидатуру нового премьера поддержала Госдума.



Михаил Мишустин в системе государственной власти трудится с августа 1998 г., возглавлял в свое время Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами, затем – ФНС, напомнил полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх. Кандидата в премьеры он назвал «человеком, который по своему образованию привык на все проблемы смотреть системно».

Выступая перед депутатами, Михаил Мишустин рассказал, в чем видит приоритеты работы на новом посту. Прежде всего кандидат в премьеры остановился на реализации задач из президентского послания Федеральному Собранию. Финансовые источники для этого есть уже с января 2020 г., сказал он. Говорил о социальных задачах, заявил, что нужно выстроить четкую систему взаимодействия с регионами, форсировать работу по нацпроектам.

Отдельно претендент на пост премьера остановился на экономическом развитии, сообщает корреспондент Fishnews. Тут Михаил Мишустин опять обратился к президентскому посланию. «Президент отметил, что нужно запустить новый инвестиционный цикл. А для этого в ближайшее время принять пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений. И не только принять, а добиться, чтобы они заработали повсеместно», - заявил будущий премьер.

Обещано и продолжение масштабной реформы контроля и надзора. «Нужно продолжать снимать избыточные административные барьеры, эффективно провести и закончить реформу контрольно-надзорной деятельности. Важно также улучшать предпринимательский климат, чтобы люди, которые занимаются бизнесом, в том числе молодые люди, чувствовали себя уверенно и защищенно, могли развивать свое дело, создавать новые рабочие места и главное – повышать заработную плату сотрудникам», - сказал Михаил Мишустин. Он заверил, что финансово-экономический блок правительства будет держать курс на обеспечение «длинных денег» для бизнеса.

Для роста инвестиций, отметил претендент на пост главы правительства, нужно «вернуть, может быть, утраченное доверие между властью и бизнесом».

Как и ожидали эксперты, кандидат в премьеры отдельно остановился на теме современных технологий. «Нужно постараться совершить настоящий прорыв в цифровизации реального сектора», - сказал Михаил Мишустин.

Не обошел вниманием будущий премьер и аграрный сектор. За последние годы в этой сфере достигнуто немало, практически полностью обеспечена продовольственная безопасность, отметил кандидат. Теперь нацпроектом стало развитие экспорта. Будущий премьер заявил о сохранении этого курса.

После выступления Михаила Мишустина депутаты задавали вопросы. Глава профильного комитета Владимир Кашин остановился на поддержке села и спросил: можно ли рассчитывать на сохранение на нынешних позициях министра сельского хозяйства и вице-премьера – куратора АПК?

«Рассчитывать можете, но естественно, что сейчас, в данный момент, мы должны провести все соответствующие консультации. И об этом я отдельно доложу Госдуме», - ответил Михаил Мишустин.

Позитивно работу, которую ведут на своих постах Алексей Гордеев и Дмитрий Патрушев, оценил и руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов.

По действующей процедуре премьер представит президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Тогда в том числе будет понятно: меняется или нет система управления рыбным хозяйством. По предложению главы правительства президент назначит вице-премьеров и федеральных министров.

Правительство в прежнем составе ушло в отставку 15 января. В тот же день Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на должность главы правительства.

Дмитрий Медведев назначен заместителем председателя Совета Безопасности – это новая должность, которая появилась по указу президента.



Fishnews