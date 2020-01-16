Новости
Михаил МИШУСТИН поделился планами по работе правительства в Госдуме. Фото пресс-службы Госдумы

Михаил Мишустин поделился планами работы на посту премьера

Президент Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром. Во время выступления в Госдуме будущий глава правительства отдельно остановился на реформе контроля и надзора и заявил, что нужно «вернуть, может быть, утраченное доверие между властью и бизнесом».

Указом президента от 16 января Михаил Мишустин назначен председателем правительства. Перед этим кандидатуру нового премьера поддержала Госдума.

Михаил Мишустин в системе государственной власти трудится с августа 1998 г., возглавлял в свое время Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами, затем – ФНС, напомнил полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх. Кандидата в премьеры он назвал «человеком, который по своему образованию привык на все проблемы смотреть системно».

Выступая перед депутатами, Михаил Мишустин рассказал, в чем видит приоритеты работы на новом посту. Прежде всего кандидат в премьеры остановился на реализации задач из президентского послания Федеральному Собранию. Финансовые источники для этого есть уже с января 2020 г., сказал он. Говорил о социальных задачах, заявил, что нужно выстроить четкую систему взаимодействия с регионами, форсировать работу по нацпроектам.

Отдельно претендент на пост премьера остановился на экономическом развитии, сообщает корреспондент Fishnews. Тут Михаил Мишустин опять обратился к президентскому посланию. «Президент отметил, что нужно запустить новый инвестиционный цикл. А для этого в ближайшее время принять пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений. И не только принять, а добиться, чтобы они заработали повсеместно», - заявил будущий премьер.

Обещано и продолжение масштабной реформы контроля и надзора. «Нужно продолжать снимать избыточные административные барьеры, эффективно провести и закончить реформу контрольно-надзорной деятельности. Важно также улучшать предпринимательский климат, чтобы люди, которые занимаются бизнесом, в том числе молодые люди, чувствовали себя уверенно и защищенно, могли развивать свое дело, создавать новые рабочие места и главное – повышать заработную плату сотрудникам», - сказал Михаил Мишустин. Он заверил, что финансово-экономический блок правительства будет держать курс на обеспечение «длинных денег» для бизнеса.

Для роста инвестиций, отметил претендент на пост главы правительства, нужно «вернуть, может быть, утраченное доверие между властью и бизнесом».

Как и ожидали эксперты, кандидат в премьеры отдельно остановился на теме современных технологий. «Нужно постараться совершить настоящий прорыв в цифровизации реального сектора», - сказал Михаил Мишустин.

Не обошел вниманием будущий премьер и аграрный сектор. За последние годы в этой сфере достигнуто немало, практически полностью обеспечена продовольственная безопасность, отметил кандидат. Теперь нацпроектом стало развитие экспорта. Будущий премьер заявил о сохранении этого курса.

После выступления Михаила Мишустина депутаты задавали вопросы. Глава профильного комитета Владимир Кашин остановился на поддержке села и спросил: можно ли рассчитывать на сохранение на нынешних позициях министра сельского хозяйства и вице-премьера – куратора АПК?

«Рассчитывать можете, но естественно, что сейчас, в данный момент, мы должны провести все соответствующие консультации. И об этом я отдельно доложу Госдуме», - ответил Михаил Мишустин.

Позитивно работу, которую ведут на своих постах Алексей Гордеев и Дмитрий Патрушев, оценил и руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов.

По действующей процедуре премьер представит президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Тогда в том числе будет понятно: меняется или нет система управления рыбным хозяйством. По предложению главы правительства президент назначит вице-премьеров и федеральных министров.

Правительство в прежнем составе ушло в отставку 15 января. В тот же день Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на должность главы правительства.

Дмитрий Медведев назначен заместителем председателя Совета Безопасности – это новая должность, которая появилась по указу президента.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Ищем пути развития в новых условиях

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Все материалы

Интервью

Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам Тоби МИДДЛТОН

Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам

Тоби МИДДЛТОН

Рынки заинтересованы в сертифицированной рыбе и морепродуктах

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Структура ВНИРО работает как часы

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Мы растем вместе с отраслью

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Важно обеспечить условия бесперебойной работы на промысле

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор АО «Биржа «Санкт-Петербург» Андрей БЕЛИНСКИЙ

Генеральный директор АО «Биржа «Санкт-Петербург»

Андрей БЕЛИНСКИЙ

Бирже необходимо мнение участников рынка

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

Ключи к Мировому океану

Все материалы

Крупным планом

5 декабря 2018 г. на Выборгском судостроительном заводе прошла торжественная церемония спуска на воду головного траулера-процессора «Баренцево море»

АТФ: Рыбалка длиною в век

Доли квот крабов продали с аукциона

С чем рыбаки начинают новый год

Российские производители оборудования взялись за крабовое направление

Время пришло

Призеры Всероссийской спартакиады Специальной олимпиады по конному спорту Егор ТЕМНЫЙ и Вера ИГАМБЕРДЫЕВА. Фото пресс-службы «Родных островов»

«Родные острова» поддержали десятки добрых дел

Все материалы

События

Моряков с судна «Петр I» в Приморье встретили нарядным караваем. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Экипаж судна-рекордсмена с почестями встретили на берегу

Актуальные для отрасли вопросы обсудили на заседании совета АРПП

Рыбопромышленники Приморья включились в «регуляторную гильотину»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.