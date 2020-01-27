Новости
Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вячеслав Бычков: Вердикт по тароупаковке – это торжество справедливости

Решение Коллегии ЕЭК по таможенному статусу тароупаковки – закономерное следствие работы рыбацкой общественности, считает президент АЯП Вячеслав Бычков. Это восстановление нарушенного органами таможни статус-кво, полагает он.

В последнее время практика таможенного оформления тароупаковки для производства рыбопродукции была противоречивой, рассказал Fishnews президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков. «Кто-то на свой страх и риск декларировал тароупаковку как судовые припасы и потом шел на конфликт с таможней, вплоть до разбирательств в Верховном суде. Но в нашей ассоциации большинство предприятий поступали согласно требованиям таможенных органов, оформляя тароупаковочные материалы как товар. Это приводило к потерям времени и дополнительному финансовому обременению. Не сказать, чтобы это были большие суммы, но в любом случае это удорожало процесс производства и в итоге отражалось на цене продукции», – отметил он.

По словам Вячеслава Бычкова, до 2014-2015 гг. тароупаковка – лента, пленка, коробка – оформлялась как судовые припасы. «Такая практика была последовательной и логичной, - подчеркнул глава ассоциации. - Ведь совершенно очевидно, что эти материалы использовались в производственном процессе для надлежащего выполнения требований по упаковке и маркировке готовой продукции. Однако примерно пять-шесть лет назад ситуация стала меняться. Сначала фиксировались единичные случаи, когда органы таможни требовали оформления тароупаковки как товара, выпускаемого на внутренний рынок. Причем на Камчатке могли поступить так, а, например, в Приморье – иначе. Потом из единичных случаев была выстроена система и новые требования предъявлялись ко всем предприятиям, работающим на Дальневосточном бассейне. Причем на Северном бассейне такой подход не применялся».

Руководитель АЯП обратил внимание, что сотрудники таможенных органов Дальнего Востока в своих действиях исходили из позиции Федеральной таможенной службы. В свою очередь ФТС воспользовалась тем, что в Таможенном кодексе статус тароупаковки не был четко прописан.

«Мы понимали, что вопрос необходимо решать путем внесения изменений в наднациональное законодательство в рамках ЕАЭС, - рассказал Вячеслав Бычков. - Это достаточно сложная задача, и мы благодарны стойкости и четкости действий ВАРПЭ, которая вела эту работу, опираясь на позицию рыбохозяйственных предприятий и ассоциаций. Восстановление очевидного статуса-кво тароупаковки как судового припаса я расцениваю как торжество справедливости, поскольку производство рыбопродукции без этих материалов невозможно по определению и их предназначение очевидно».

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: варпэдальний востоккамчаткатаможня
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Ищем пути развития в новых условиях

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Все материалы

Интервью

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая»

Дмитрий АНТОНЕНКО

«Океаническая» уже собрала важные сведения

Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам Тоби МИДДЛТОН

Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам

Тоби МИДДЛТОН

Рынки заинтересованы в сертифицированной рыбе и морепродуктах

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Структура ВНИРО работает как часы

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Мы растем вместе с отраслью

Все интервью

Личное мнение

Заместитель директора ООО «Управляющая компания Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

Сергей СЕННИКОВ

Развитие рыбной биржи необходимо начать с привлечения покупателей

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Предлагаем уйти от избыточных согласований при экспорте морепродуктов

Все материалы

Крупным планом

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО, председатель совета директоров Медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ, председатель правления АРСО Дмитрий ПАШОВ

Что происходит в отрасли

Marique – решения для переработки иваси, тихоокеанской сельди, сайры

Marique – российское оборудование для переработки иваси

5 декабря 2018 г. на Выборгском судостроительном заводе прошла торжественная церемония спуска на воду головного траулера-процессора «Баренцево море»

АТФ: Рыбалка длиною в век

Доли квот крабов продали с аукциона

С чем рыбаки начинают новый год

Все материалы

События

Моряков с судна «Петр I» в Приморье встретили нарядным караваем. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Экипаж судна-рекордсмена с почестями встретили на берегу

Актуальные для отрасли вопросы обсудили на заседании совета АРПП

Рыбопромышленники Приморья включились в «регуляторную гильотину»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.