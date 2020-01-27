27 января 2020 года

Вячеслав Бычков: Вердикт по тароупаковке – это торжество справедливости

Решение Коллегии ЕЭК по таможенному статусу тароупаковки – закономерное следствие работы рыбацкой общественности, считает президент АЯП Вячеслав Бычков. Это восстановление нарушенного органами таможни статус-кво, полагает он.

В последнее время практика таможенного оформления тароупаковки для производства рыбопродукции была противоречивой, рассказал Fishnews президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков. «Кто-то на свой страх и риск декларировал тароупаковку как судовые припасы и потом шел на конфликт с таможней, вплоть до разбирательств в Верховном суде. Но в нашей ассоциации большинство предприятий поступали согласно требованиям таможенных органов, оформляя тароупаковочные материалы как товар. Это приводило к потерям времени и дополнительному финансовому обременению. Не сказать, чтобы это были большие суммы, но в любом случае это удорожало процесс производства и в итоге отражалось на цене продукции», – отметил он.

По словам Вячеслава Бычкова, до 2014-2015 гг. тароупаковка – лента, пленка, коробка – оформлялась как судовые припасы. «Такая практика была последовательной и логичной, - подчеркнул глава ассоциации. - Ведь совершенно очевидно, что эти материалы использовались в производственном процессе для надлежащего выполнения требований по упаковке и маркировке готовой продукции. Однако примерно пять-шесть лет назад ситуация стала меняться. Сначала фиксировались единичные случаи, когда органы таможни требовали оформления тароупаковки как товара, выпускаемого на внутренний рынок. Причем на Камчатке могли поступить так, а, например, в Приморье – иначе. Потом из единичных случаев была выстроена система и новые требования предъявлялись ко всем предприятиям, работающим на Дальневосточном бассейне. Причем на Северном бассейне такой подход не применялся».

Руководитель АЯП обратил внимание, что сотрудники таможенных органов Дальнего Востока в своих действиях исходили из позиции Федеральной таможенной службы. В свою очередь ФТС воспользовалась тем, что в Таможенном кодексе статус тароупаковки не был четко прописан.

«Мы понимали, что вопрос необходимо решать путем внесения изменений в наднациональное законодательство в рамках ЕАЭС, - рассказал Вячеслав Бычков. - Это достаточно сложная задача, и мы благодарны стойкости и четкости действий ВАРПЭ, которая вела эту работу, опираясь на позицию рыбохозяйственных предприятий и ассоциаций. Восстановление очевидного статуса-кво тароупаковки как судового припаса я расцениваю как торжество справедливости, поскольку производство рыбопродукции без этих материалов невозможно по определению и их предназначение очевидно».

Fishnews