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Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Сергей Рябченко: Особый взгляд на лососевую путину

Основной промысел лосося на Амуре нужно ограничить низовьями реки и лиманом, считает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. По его мнению, особое внимание стоит уделить саморегулированию.

В прошлом году на Амуре и в Амурском лимане промышленники, по данным науки, освоили около 8 тыс. тонн осенней кеты (промысел летней был закрыт). Это составило 49,3% от прогноза. Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко считает регулирование промысла на прошедшей путине недостаточно эффективным.

«Да, до мест естественного и искусственного воспроизводства осенняя кета дошла. И результаты по закладке ее икры могли быть значительно выше, если бы не паводок, –констатировал глава АПРОХК. – Мало того, мы таким регулированием накормили и китайских рыбаков (хорошо бы, если б не в ущерб своим)».

В статье для Fishnews президент ассоциации обратил внимание, что рыбаки, особенно в Николаевском районе, остались «при своих»: из-за проходных дней и частых штормов освоили менее 50% выделенных объемов, сработав со значительными убытками. В результате казна края недополучит в бюджет приличную сумму налоговых платежей, а предприятия думают, как рассчитаться с работниками и подготовиться к осенней путине 2020 г.

По мнению Сергея Рябченко, промысел был необоснованно закрыт минимум на неделю – десять дней раньше нужного. «Хотя абсолютно никаких веских аргументов для этого не было, – считает руководитель ассоциации. – Просто ход осенней кеты растянулся и фактор усиления течения воды по причине паводка учтен не был».

Во-вторых, по словам главы АПРОХК, предприятия в Николаевском районе, самостоятельно сократили мощности по вылову на 50-60%, тогда как Стратегия промысла тихоокеанских лососей и гольцов в Хабаровском крае и ЕАО в путину 2019 г. рекомендовала не более 25%.

«При этом на сколько сократились промысловые мощности у предприятий, работающих выше Николаевского района, до сих пор неизвестно, это только предстоит выяснить. Подозреваю, что как раз здесь никакого сокращения и не было», – заявил Сергей Рябченко.

Кроме того, он обратил внимание на введение «новых необоснованных корректировок» по ходу работы. «Первоначально, как было определено Стратегией, промышленный лов кеты планировался только в двух нижних районах – Николаевском и Ульчском. Но вдруг для решения каких-то сиюминутных политических задач, явно конъюнктурных и популистских, мы открываем для промысла верхние районы, тогда как там и так хватает пресса из-за не отрегулированного должным образом отлова нормовой рыбы для нужд коренных народностей, – подчеркнул автор статьи. – И все это в ущерб отлаженному и контролируемому промыслу в Амурском лимане, который ранее давал основной вклад в краевой бюджет».

Президент АПРОХК заявил о тотальном браконьерстве на Амгуни и других нерестовых притоках Амура, о желании лиц под видом КМНС выйти на слабо контролируемый промысел.

«Мы ясно и четко предлагаем ограничить основной промысел лососей низовьями Амура и Амурским лиманом, в верховьях оставить только лов коренных народов, причем не более одной бригады на населенный пункт по согласованию с местным уполномоченным представительным органом. Добычу ограничивать только проходными днями по текущему научному обоснованию. В случае слабого подхода и невозможности отлова 50 кг на человека решить проблему обеспеченности коренного населения нормовой рыбой через краевые социальные программы», – привел инициативы Сергей Рябченко.

Он подчеркнул: правила игры должны быть одинаковы для всех. Если промысел прекращается, то с водоемов должны уйти все – и промышленные предприятия, и национальные общины, и рыболовы-любители.

Стратегия промысла лососей на Амуре и в лимане должна предусматривать саморегулирование добычи при непосредственном ходе рыбы, отметил автор статьи. По его мнению, можно заключить между рыбопромышленными предприятиями соглашение о добровольном регулировании. Согласно такому документу, предприятия прекращают и возобновляют лов по обоснованным оперативным рекомендациям научного органа.

Такой подход был апробирован в прошлом году, когда рыбаки подписали соглашение – не выходить на промысел летних лососей Амура.

«И, подчеркну, никто не вышел. Даже приказа Росрыболовства для этого не потребовалось», – обратил внимание Сергей Рябченко.

Полный текст читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: браконьерствоикралососьросрыболовство
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