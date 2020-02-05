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В Госдуме прошло заседание рабочей группы по контролю за реализацией закона о распределении части крабовых квот на аукционах

Депутаты поддержали предложение ВАРПЭ по глубоководным крабам

По итогам заседания рабочей группы, контролирующей исполнение закона о крабовых квотах, депутаты рекомендовали Росрыболовству оперативно решить вопрос с освоением в этом году промышленностью полного объема квот по глубоководным видам крабов.

В Госдуме 4 февраля прошло очередное заседание рабочей группы по контролю за реализацией закона о распределении части крабовых квот на аукционах. Возглавляющий группу председатель Комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин предложил высказаться не только ведомствам, но и рыбакам, чтобы составить объективную картину и найти болевые точки в применении столь резонансного нормативного акта.

На одну из таких точек указал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, который поднял вопрос о судьбе квот на вылов глубоководного краба. Он напомнил, что в прошлом году по шести лотам торги были признаны несостоявшимися. Эти лоты были сформированы из квот на вылов глубоководных видов краба. Зарезервированный под них объем – а это более 8,5 тыс. краба-стригуна ангулятуса и красного – должен был вернуться в ОДУ и распределяться на общих основаниях. Однако этого не произошло.

«Получается так, что в приказ об инвестиционных квотах эти объемы не попали, в приказ о промышленных квотах на 2020 год тоже не попали, как и в уточненный приказ, который был утвержден 17 января 2020 года. Таким образом, восемь с лишним тысяч тонн глубоководных крабов из промысла изъяты», – описал ситуацию президент ВАРПЭ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Росрыболовство уже назначило на 28 февраля повторный аукцион по этим квотам. Но даже в случае успешных торгов их победители получат право на добычу только с 2021 г. Герман Зверев напомнил, что предприятия, чьи квоты так резко ополовинили, планируют участвовать в аукционе 28 февраля. «Получается, из выручки у них такой объем сейчас забрали», – обратил он внимание и попросил отразить этот вопрос в протоколе заседания рабочей группы.

По словам Владимира Кашина, в комитет уже поступило обращение дальневосточных рыбаков по проблеме промысла глубоководных крабов. «Надо же смотреть, действительно этот год не должен пропадать. Думаю, Росрыболовство это учтет. Необходимо сделать так, чтобы использовать все возможности в этом ключе, не теряя соответствующей квоты», – заявил руководитель рабочей группы.

Владимир Кашин добавил, что соответствующая информация передана в Федеральное агентство по рыболовству. «Посмотрите предложения дальневосточников, чтобы в этом году не улетели эти квоты, – обратился он к замруководителя Росрыболовства Петру Савчуку. – Что мы будем год-то терять? Давайте примем оперативно соответствующее решение».

Fishnews

  • В Госдуме прошло заседание рабочей группы по контролю за реализацией закона о распределении части крабовых квот на аукционах
  • Председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир КАШИН
  • Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ
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