18 февраля 2020 года

Министр осмотрит верфь для строительства краболовов

Глава Минвостокразвития Александр Козлов в рамках поездки в Приморье побывает на Находкинском судоремонтном заводе – верфи, на которой планируется строительство судов под крабовые квоты.

21 февраля планируется поездка министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова на Находкинский судоремонтный завод. Посещение связано в том числе с тем, что предприятие участвует в программе по строительству флота для добычи краба, рассказали Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития. Предполагается, что Александр Козлов обсудит с представителями верфи проблемы работы.

На Находкинском заводе планирует разместить заказы по строительству судов для промысла крабов ГК «Антей». Также среди заказчиков верфи называют компанию «ТРК»: на октябрьском аукционе она приобрела два пакета долей квот и под каждый из них должна построить судно.

В Минвостокразвития ранее сообщили, что прорабатывают меры поддержки судостроения Дальнего Востока с учетом специфики региона. Для компаний, которые построят суда под крабовые квоты в ДФО, готовятся субсидии.

Дальневосточные верфи стали частым местом посещения представителей госорганов. Осенью с инспекций на заводах побывали сенаторы.

Fishnews