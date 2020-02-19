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Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вячеслав Бычков: Аукционная инициатива сюрпризом не стала

«Когда антимонопольная служба говорит об успехе крабовых аукционов, хочется спросить: кто от них выиграл?» – прокомментировал инициативу о распространении аукционной практики президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

Предложение ФАС об изменении действующего порядка предоставления прав на вылов сюрпризом не стало. Антимонопольное ведомство уже много лет выступает за аукционы, напомнил руководитель АЯП Вячеслав Бычков.

Объясняя свои инициативы, федеральная служба ссылается на положительный эффект крабовых торгов. «Однако сразу возникает вопрос: что это за успех?», – отметил президент ассоциации в беседе с корреспондентом Fishnews.

По итогам октябрьского аукциона выиграно порядка 142 млрд рублей, но это прежде всего заемные средства, предприятиям придется обслуживать кредиты, расходы будут закладываться в себестоимость продукции, считает руководитель объединения.

Не раз представители отрасли обращали внимание и на то, что необходимость участвовать в торгах отражается на инвестиционных программах компаний. В рыбохозяйственном комплексе все взаимосвязано. В пример Вячеслав Бычков привел проект по возрождению рыбокомбината «Островной» на Шикотане: предприятие на Курилах инвесторы развивают как раз за счет средств от крабового промысла и аукционы для них – новая нагрузка.

Распространяя аукционную практику, можно прийти к тому, что отрасль будет закредитована, полагает президент АЯП. При этом предложения об изменении принципов доступа к ресурсу опять создают неопределенность для бизнеса.

«Рассчитываем на здравый смысл регулятора, который заявлял, что аукционы на другие виды водных биоресурсов распространяться не будут», – резюмировал Вячеслав Бычков.

Fishnews

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