20 февраля 2020 года

АРПП предложила детально оценить риски аукционной инициативы

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья призвала органы власти организовать детальный анализ предложений ФАС с оценкой всех последствий для отрасли. В таком обсуждении обязательно должны участвовать представители бизнеса, подчеркнули в АРПП.

Позицию по поводу аукционной инициативы ФАС Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья высказала в обращениях к руководителям госорганов. Организация рассчитывает, что к бизнесу прислушаются глава правительства Михаил Мишустин, вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, руководитель администрации президента Антон Вайно, глава антимонопольной службы Игорь Артемьев. Также АРПП обратилась за поддержкой к председателям профильных комитетов Совета Федерации и Госдумы Алексею Майорову и Владимиру Кашину.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ассоциация заявила о негативных последствиях перераспределения на аукционах рыбных квот – сокращении налоговых поступлений, подорожании продукции на внутреннем рынке и ударе по конкурентоспособности при экспорте.

Если говорить об увеличении конкуренции в отрасли, то стоило бы рассмотреть возможности для увеличения списка объектов, для которых не устанавливается общий допустимый улов, считают в АРПП.

В организации полагают, что предложения ФАС требуют дательного экономического анализа со стороны Минсельхоза, Росрыболовства, Минэкономразвития, самой антимонопольной службы. Причем к такой работе нужно привлечь профильные комитеты Совфеда и Госдумы, отраслевые объединения. Необходимо оценить все возможные риски столь серьезных изменений для рыбного хозяйства, отмечено в письмах.

Fishnews