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Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий СОКОЛОВ

Василий Соколов: Нормативная база не всегда поспевает за бизнесом

Росрыболовство уже подготовило предложения по упрощению процедуры государственной экологической экспертизы для пастбищной аквакультуры, сообщил заместитель главы федерального агентства Василий Соколов.

Для аквакультуры прошедший год по показателям оказался лучше, чем для других отраслей, отметил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов в интервью Fishnews. В какой-то мере это, конечно, эффект низкой базы, обратил внимание представитель ФАР.

«С другой стороны, потребность внутреннего рынка в рыбе очевидна, и аквакультура в первую очередь направлена на его насыщение. Экспортируются ведь очень небольшие объемы, и то преимущественно с Дальнего Востока, например, трепанг или гребешок. Все остальное идет только на столы наших граждан», - подчеркнул замглавы ведомства.

Он добавил, что очень заметно продвинулась индустриальная аквакультура, особенно в Мурманской области и Карелии - сказывается эффект мер поддержки. Достаточно крупные проекты реализуются в ДФО.

«К сожалению, Дальний Восток все равно сильно потряхивает. По-прежнему не решен вопрос с облегчением прохождения хозяйствами государственной экологической экспертизы», - напомнил Василий Соколов.

По его словам, у Росрыболовства очень конструктивное взаимодействие с Росприроднадзором.

«На площадке рабочей группы мы разъясняем, что аквакультура – это не нефть, что требования нужны, но в целом этот вид деятельности, я имею в виду пастбищную аквакультуру, практически не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, а где-то наоборот влияет положительно. Например, многие моллюски-фильтраторы очищают воду. Уже подготовлены предложения как упростить эту процедуру и какие требования оставить для предприятий – сейчас отрабатываем это с Росприроднадзором», - рассказал собеседник Fishnews.

Он отметил, что ведомство старается максимально быстро обосновать свою позицию. «Для этого в агентстве была создана рабочая группа, где мы отработали все основные принципы с Дальним Востоком и с Крымом. Затем эти материалы были направлены в рабочую группу в Росприроднадзоре, но оттуда поступили замечания по форме. Мы переделали предложения в соответствии с этими поправками и уже внесли их повторно», - сообщил представитель ФАР.

Замруководителя Росрыболовства также рассказал, что завершается работа над новыми ветеринарными правилами для аквакультуры – проект доработан, прошел оценку регулирующего воздействия, но пока не утвержден. Этот документ Василий Соколов назвал одним из ключевых элементов для аквакультуры. Местами эти требования могут мешать бизнесу, но если эти требования не вводить, последствия могут быть гораздо хуже, подчеркнул он.

Говоря о разработке новых лекарств для объектов аквакультуры, замглавы федерального агентства выразил согласие с мнением рыбоводов: нормативная база в этой сфере сильно отстает от лучших мировых практик.

«Со своей стороны мы выступаем за скорейшее расширение списка ветпрепаратов для рыб и за упрощение системы их регистрации», - обозначил позицию ведомства собеседник Fishnews. Он добавил, что при этом нужен жесткий контроль - например, по антибиотикам.

Осенью Минсельхоз добавил ряд новых объектов в классификатор в области аквакультуры – изменения поступили именно от Росрыболовства, сообщил представитель ФАР. «Отсутствие этих объектов в перечне сдерживало развитие в первую очередь Дальнего Востока, - подчеркнул он. - Но новые объекты появляются все время. Тут, конечно, есть определенный замкнутый круг, в который мы попадаем с извечным вопросом: что первично – технология выращивания или наличие объекта в классификаторе?»

С одной стороны, если объекта нет в списке, как наша наука может обосновать расходы на создание технологии его выращивания? С другой стороны, внести какой-то вид в классификатор, не имея представления, является ли он объектом аквакультуры, тоже может быть неправильно, - обозначил проблему Василий Соколов.

По его словам, после обсуждения с дальневосточниками ведомство пошло по компромиссному пути. «Мы изучаем технологии, которые применяются за рубежом, и если у бизнеса есть интерес к этим объектам выращивания, вносим их в классификатор. Хотя, конечно, такой порядок может видеться некоторым барьером», - рассказал замруководителя Росрыболовства.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: аквакультурадальний востокмурманскросрыболовство
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