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Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ и президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Сергей РЯБЧЕНКО

Взгляд Хабаровского края: ассоциация рассказала о рисках аукционов

Представители рыбной промышленности активно говорят о последствиях распространения аукционов. Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко одной из основных угроз назвал «вымывание» малого и среднего бизнеса.

Эстафету проведения пресс-конференций, посвященных вопросам рыбной отрасли, у Сахалинской области и Приморья принял Хабаровский край. Одной из основных тем стала «аукционная инициатива» ФАС, сообщает корреспондент Fishnews.

«Сегодня Федеральная антимонопольная служба призывает к ревизии исторического принципа распределения [квот на вылов] водных биологических ресурсов. Мы выступали и выступаем категорически против этого, потому что это приведет к стагнации, это приведет к ликвидации малого и среднего бизнеса», - заявил журналистам президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

С распространением аукционов и повышением налогового бремени в отрасли возрастет нагрузка на покупателей рыбной продукции, считает руководитель объединения.

Он напомнил, что против распространения торгов выступают и профильные комитеты Совета Федерации и Госдумы, и Росрыболовство, и практически все рыбацкое сообщество.

«К сожалению, история нас почему-то ничему не учит», - охарактеризовал инициативу ФАС Сергей Рябченко. Он отметил, что на опыте 2000-х годов правительство признало аукционы ошибочными. При этом последствия сказывались на отрасли еще долго, одно из них – массовое браконьерство, когда предприятия вынуждены были переходить к теневому промыслу.

После того как крабовый аукцион обеспечил бюджету поступление более 140 млрд рублей, конечно, чиновникам может быть сложно остановиться, отметил модератор пресс-конференции, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов. Для отстаивания своих интересов рыбаков планируют работать с депутатами, представителями других органов госвласти.

«Мы рассчитываем, конечно, на здравый смысл Росрыболовства все-таки и отмечаем, что оно стоит на позиции здравого смысла», - сказал модератор пресс-конференции.

Большое внимание ожидаемо уделили ситуации на Амуре и в Амурском лимане. Также руководитель Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко ответил на вопросы СМИ о решении проблемы с добычей ламинарии, о борьбе с браконьерством, итогах Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС) на Сахалине.

Fishnews

  • Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ и президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Сергей РЯБЧЕНКО
  • Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ и президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Сергей РЯБЧЕНКО
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