20 марта 2020 года

Общественные площадки привлекут к обсуждению нацплана ФАС

Общественный совет при Росрыболовстве направит в Общественную палату справку о социально-экономических последствиях предложенного ФАС проекта Национального плана развития конкуренции на 2021 - 2025 гг.

На заседании 18 марта члены Общественного совета при Росрыболовстве рассмотрели вопрос о реализации январского послания президента Федеральному Собранию. С соответствующим поручением к общественным советам при органах власти обратилось руководство Общественной палаты.

Председатель совета Герман Зверев напомнил, что в число поручений главы государства вошла рекомендация Госдуме совместно с правительством и при участии ведущих общественных объединений предпринимателей «обеспечить принятие федеральных законов, направленных на формирование механизмов защиты и поощрения капиталовложений, развитие инвестиционной деятельности в Российской Федерации».

На основе поступивших предложений Общественный совет сформировал справку к проекту Национального плана по развитию конкуренции на 2021 - 2025 гг., в которой проанализированы социально-экономические последствия его реализации. Как сообщает корреспондент Fishnews, подготовленный ФАС документ предусматривает существенные изменения как базовых принципов законодательства о рыболовстве, так и основных условий инвестиционной деятельности в рыбохозяйственном комплексе.

В частности, антимонопольный орган вновь предлагает заменить действующий долгосрочный порядок закрепления прав на добычу аукционами – после 2033 г. «Важно внести изменения в законодательство и установить, что дальнейшее (после окончания действующих договоров) распределение квот будет осуществляться на электронных торгах с инвестиционными условиями», – прокомментировал инициативу замруководителя ФАС Михаил Евраев.

5 марта Общественный совет при ФАС решил рассмотреть проект нацплана на заседании Общественной палаты. В связи с этим члены Общественного совета при Росрыболовстве поддержали предложение направить справку в Общественную палату и Общественный совет при Минсельхозе. Аналогичная информация будет разослана в общественные палаты основных рыбацких регионов с рекомендацией провести общественные слушания о социально-экономических последствиях принятия нацплана по развитию конкуренции для этих территорий.

Кроме того, для исполнения послания президента Общественный совет при Росрыболовстве обратится к Общественной палате с предложением подготовить доклад на тему «Система мер по расширению внутреннего рынка продуктов питания в РФ» с участием общественных советов при федеральных ведомствах.

Fishnews