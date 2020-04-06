06 апреля 2020 года

Максим Козлов: Отрасли нужно спокойное регулирование

При нынешнем подходе к контролю и надзору в рыбном хозяйстве его развитие невозможно, уверен руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов.

В конце 2019 г. на новый виток вышла реформа контрольно-надзорной деятельности. «Государство ввело много новых механизмов для привлечения инвестиций в рыбной отрасли. Предусмотрело режимы территорий опережающего социально-экономического развития, свободного порта, запустило ту же программу инвестиционных квот. Но если мы не поменяем отношение к законодательству в сфере рыболовства, если не пересмотрим подход к контролю и надзору, тех результатов, которые ожидает государство, не добиться», - подчеркнул руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

По мнению главы АРСО, только финансовыми вложениями здесь не справиться: нужно менять отношение государства к рыбаку, контролеров – к рыбохозяйственной деятельности. На федеральном уровне власти заявляют о введении риск-ориентированного подхода в контроле и надзоре, об использовании «регуляторной гильотины». Руководитель ассоциации отметил, что сейчас на этом делается особый акцент – при нынешней ситуации с нестабильностью экономики.

«Но чтобы у государства существенно изменилось отношение к рыбаку – мы этого не видим, - констатировал Максим Козлов. - Наоборот, приходится слышать о закручивании гаек. Сюжеты о браконьерстве (которого в реалиях нет), выпущенные, чтобы обосновать изъятие квот у нынешних пользователей, вызывают у силовых ведомств желание ужесточать контроль. При таком подходе развитие невозможно».

Ассоциация призывает сесть за стол переговоров и обсудить новые принципы. При осуществлении госконтроля нужно разделять законопослушные, социально ответственные предприятия, которые занимаются инвестиционной деятельностью, создают рабочие места, платят налоги, и браконьеров, обратил внимание собеседник «Fishnews – Новости рыболовства». Можно совместно разработать критерии для такого разграничения и убрать избыточные барьеры в сфере ветеринарного законодательства, проверок рыбопромысловых судов и продукции, предлагает АРСО.

Максим Козлов напомнил про подготовленный Росрыболовством закон - об отмене плановых проверок при обеспечении безопасности рыбацких судов в районах промысла.

«Однако в плане ветеринарного, пограничного контроля серьезных подвижек не наблюдается. Пограничные органы отрицают необходимость введения риск-ориентированного подхода. В прошлом году ФСБ предложила проект нового административного регламента по госконтролю в области рыболовства. Мы указали на положения, которые станут дополнительными сдерживающими факторами для работы рыбаков. Нужно отдать должное пограничной службе: она согласилась с необходимостью учесть некоторые замечания, и регламент в изначальном варианте не вышел. Надеюсь, в новом документе наши позиции будут учтены», - отметил руководитель АРСО.

Он добавил, что ассоциация предлагает больший акцент сделать на саморегулировании в отрасли, в частности в сфере качества продукции.

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