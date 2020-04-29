29 апреля 2020 года

Новые меры для рыбной отрасли Дальнего Востока готовят в указе президента

Рыбное хозяйство предусмотрено как один из приоритетов для развития Дальнего Востока в новом указе, который готовится по поручению президента Владимира Путина. Минвостокразвития предложило ряд мер по повышению инвестиционной привлекательности отрасли, в том числе для проектов в аквакультуре.

Проект указа президента «О мерах по ускорению социально-экономического развития Дальнего Востока», который внесло в правительство Минвостокразвития, предусматривает ряд целей на период до 2035 г.

В число кластеров, которые предложено развивать на Дальнем Востоке, вошел и рыбопромышленный. Особое внимание при этом уделено аквакультуре.

Для развития отрасли министерство предложило несколько важных решений. Среди них – возможность задействовать в рыбоводстве рыболовные участки, упростить порядок и сократить сроки государственной экологической экспертизы для проектов в области развития аквакультуры.

Сегодня сфера разведения рыбы и других гидробионтов на Дальнем Востоке, прежде всего в Приморском крае, создает рабочие места на прибрежных территориях, привлекает зарубежные инвестиции.

«Государственная экологическая экспертиза остается чувствительной темой для аквакультуры. В этой части мы добились нескольких положительных решений, например у предприятий будет годовая отсрочка по обеспечению минимальных объемов выращивания – это время как раз может использоваться для прохождения ГЭЭ. Но нужно снимать дальше административные барьеры и формировать адекватное правовое поле, без этого качественное развитие отрасли невозможно. Продолжаем взаимодействовать в этом направлении с Министерством по развитию Дальнего Востока, очень помогают поручения, которые дает вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев», – рассказал Fishnews председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

Напомним, что глава государства Владимир Путин поручил правительству подготовить программный документ по развитию Дальнего Востока в тесном контакте с регионами, гражданами, бизнесом, общественными и деловыми объединениями.

Также сейчас будет готовиться общенациональный план действий по нормализации деловой жизни и восстановлению роста экономики – такое поручение президент дал 28 апреля на совещании по ситуации с коронавирусом.

Fishnews