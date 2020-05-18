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Собранная с коллектора молодь гребешка – теперь аквафермеры смогут использовать ее как посадочный материал

Сахалинская область снимает барьеры для аквакультуры

Правительство Сахалинской области предложило законодательное решение для развития марикультуры – принятие поправки позволит выращивать гребешок на рыболовных участках. Другую инициативу региональных властей уже отразил в своем приказе Минсельхоз.

Вопросы развития марикультуры Сахалинской области обсудили на Днях региона в Совете Федерации в конце февраля. На расширенном заседании главной проблемой назвали запрет на одновременное использование морских участков и для рыболовства, и для рыбоводства.

Прибрежье Сахалина и Курил практически полностью поделено на рыболовные участки для добычи анадромных видов рыб. То есть когда не идет лососевая путина, участки простаивают. Кроме того, при промысле задействуется максимум 30% от площади участка.

Областные власти предложили внести в законодательство изменения, предусматривающие двойное использование участков, – и для добычи лососей, и для аквакультуры. Эту инициативу губернатор Валерий Лимаренко озвучил в Совфеде на часе субъекта.

Уже подготовлен проект соответствующих поправок, рассказал Fishnews руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. Над документом работало правительство региона совместно с депутатами областной думы. Текст предлагаемых изменений согласован с Росрыболовством и направлен в Совет законодателей.

Там до 30 июня должны подготовить заключение. Затем законопроект ждет устранение возможных замечаний и внесение в Госдуму.

Глава агентства напомнил о еще одном актуальном вопросе сахалинской аквакультуры. Марифермеры области не имели возможности собирать молодь гидробионтов, например спат гребешка.

«Посадочный материал сам оседает на коллекторы, но по закону его нельзя было использовать: в нормативных документах не были прописаны правила сбора и учета. Поэтому марифермерам приходилось счищать спат на дно, чтобы там личинки попытались выжить сами, а для выращивания в коллекторах завозить молодь из Приморского края», - обрисовал абсурдную ситуацию Иван Радченко.

Правительство Сахалинской области обратилось в Министерство сельского хозяйства РФ с предложениями по внесению изменений в приказы ведомства. Сейчас уже опубликованы поправки в порядок предоставления отчетности для хозяйств аквакультуры. В частности, учтена возможность использовать собранный с коллекторов спат.

Таким образом, существенный барьер для областной аквакультуры будет устранен, отметил Иван Радченко. С этим направлением в регионе связывают большие перспективы – предполагается, что в прибрежье Сахалина и Курил можно ежегодно выращивать до 70 тыс. тонн таких ценных гидробионтов, как гребешок, морской еж и трепанг.

Fishnews

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НазадМетки: аквакультураправительстворосрыболовствосахалин
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