26 мая 2020 года

Общественный совет обсудит поправки о перегрузах

Общественный совет при Росрыболовстве на заседании 28 мая рассмотрит законопроект о перегрузах рыбопродукции. Также в повестке дня предложение о едином операторе научно-исследовательского флота, ряд вопросов по инвестквотам и передаче данных в ОСМ.

В связи с ограничениями из-за эпидемии коронавируса очередное заседание Общественного совета при Росрыболовстве 28 мая решено провести в режиме онлайн. Однако этот формат не слишком отличается от обычного, поскольку членам ОС в регионах нередко приходится участвовать в заседаниях по видеоконференцсвязи.

Повестка дня анонсирована насыщенная. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, члены ОС рассмотрят законопроект, снимающий запрет на перегрузку продукции из водных биоресурсов в территориальном море в штормовую погоду и убирающий требование об обязательном прохождении контрольных точек.

Другая важная тема, внесенная с подачи ВНИРО, касается предложения Минобрнауки о создании единого национального оператора научно-исследовательского флота. Представители рыбацкого сообщества также намерены вновь поднять вопрос об исключении глубоководных крабов-стригунов красного и ангулятуса из перечня видов, определенных к продаже на аукционах.

Отдельно планируется обсудить ряд изменений в постановления правительства по инвестквотам, в том числе о возможности доставлять уловы для переработки на заводы – объекты инвестиций. Кроме того, члены совета заслушают информацию о проблемах в связи со вступлением в силу в мае нового порядка передачи данных в отраслевую систему мониторинга и о законодательной инициативе по продаже улова рыбаками-любителями.

Fishnews