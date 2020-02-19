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Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ на пресс-конференции

Глубоководный краб – не для аукционов

Квоты на вылов глубоководных крабов-стригунов ангулятуса и красного не следовало выставлять на торги, считают в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. Вопрос о крабовых лимитах был поднят на состоявшейся во Владивостоке пресс-конференции АРПП.

Один раз уже не продали

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов напомнил журналистам, что на аукционе по распределению квот добычи крабов в инвестиционных целях в 2019 г. только лоты с ангулятусом и красным (японикусом) не были проданы – не нашлось покупателей.

Следовало бы обеспечить для предприятий возможность осваивать нераспределенные объемы в 2020 г., уверены в АРПП. Тем более что перевод объемов из квот вылова в инвестиционных целях в квоты добычи в морских водах предусмотрен постановлением правительства РФ от 15 декабря 2005 г. № 768 «О распределении общих допустимых уловов водных биоресурсов применительно к видам квот их добычи». Но решение принято не было – для промышленного освоения теряется свыше 8,5 тыс. тонн краба.

При этом регулятор организовал повторный аукцион: он запланирован на 28 февраля, сообщает корреспондент Fishnews.

«Глубоководные крабы – это очень специфический промысловый объект, – подчеркнул Георгий Мартынов. – Во-первых, его цена на рынке в разы меньше, чем камчатского краба. Во-вторых, глубоководные крабы нельзя реализовывать на внутреннем рынке из-за нормативов по содержанию мышьяка. Поэтому весь улов продается за границу. Кроме того, такой краб обитает на больших глубинах, поэтому его очень сложно ловить, а постройка судна для такого промысла будет стоить дороже».

Не всем по плечу

Промышленное освоение глубоководных крабов ведется менее 20 лет. Они мало изучены, уступают в размерах и цене другим крабам. Эти виды – еще и самые труднодоступные, они обитают на глубинах 800-1500 м. Добыча в таких условиях затратна: необходимы судовые агрегаты повышенной мощности и энергоемкости, специализированное промысловое вооружение и кадры с соответствующими навыками. Опыт нарабатывается не один год.

Так, по результатам аукционов 2002-2004 гг. право на вылов японикуса получили почти 40 компаний, однако все вместе они осваивали менее 50% выделяемых квот. Впоследствии большинство из этих предприятий либо обанкротились, либо добровольно отказались от своих квот, либо потеряли лимиты из-за недоосвоения.

Рынок сбыта ограничен

Из-за устаревших требований по содержанию мышьяка глубоководный краб, добытый российскими рыбаками, не может поставляться на внутренний рынок. Проблема давно известна, специалисты предложили способы ее решения, тем не менее за долгие годы вопрос так и не решен. Предложение бизнес-сообщества не выставлять крабов ангулятуса и красного на торги, пока не будет обеспечен российский рынок сбыта, власти не поддержали.

Судно не окупится

Согласно общим правилам, в случае распределения квот на повторном аукционе право на добычу глубоководных крабов будет предоставлено на 15 лет, при этом компания должна построить новый краболов стоимостью порядка 1 млрд рублей.

Однако с учетом эксплуатационных расходов при цене японикуса 6,99 доллара за килограмм срок окупаемости такого судна составит 18 лет, а при условии обслуживания кредитов (без чего не обойтись) – превысит 30 лет, отмечают эксперты.

В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья считают, что по перечисленным выше причинам квоты на добычу анигулятуса и японикуса не следовало выставлять на аукционы.

Fishnews

  • Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ на пресс-конференции
  • Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ на пресс-конференции
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