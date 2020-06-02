02 июня 2020 года

Строительству краболовов готовят поддержку

Правительство разрабатывает механизм предоставления субсидий заказчикам судов для промысла крабов, сообщил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на закладке флота для холдинга «Антей» и компании «ТРК».

2 июня на Находкинском судоремонтном заводе в Приморье торжественно заложили шесть судов для холдинга «Антей» и два - для «ТРК», сообщает корреспондент Fishnews. Флот строится под квоты добычи крабов на инвестиционные цели.

Продолжается подготовка механизмов поддержки для компаний, решивших работать с отечественными судостроителями. Глава государства Владимир Путин ранее поручил проработать стимул для постройки судов на Дальнем Востоке.

«По поручению президента РФ правительство разрабатывает механизм субсидирования, в рамках которого 20% затрат будут возмещены заказчикам судов, для того чтобы снизить риски заказов первой партии», - сообщил на церемонии закладки вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он отметил значение заказов рыбопромышленных компаний для судостроения в регионе.

О закладке судов читайте в телеграм-канале Fishnews.