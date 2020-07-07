07 июля 2020 года

Проблему поставщиков морепродуктов предлагают обсудить на ДВНПС

Руководители отраслевых ассоциаций рассчитывают, что в ближайшее время удастся с участием Росприроднадзора и Росрыболовства обсудить вопросы, которые вызвал у поставщиков морепродуктов новый административный регламент.

Напомним, что с 27 июня вступил в силу административный регламент Росприроднадзора, описывающий получение заключения на вывоз с таможенной территории ЕАЭС живых животных, в том числе живых морепродуктов. Такое согласование необходимо для получения лицензии Минпромторга.

Вопросы вызвало требование предоставлять копии документов, подтверждающих вылов. Сегодня такая справка, которая бы подтверждала фактические уловы в соответствии с договорами и другими разрешительными документами, законодательно не закреплена, отмечают в отраслевом сообществе. Непонятно, какая структура должна ее выдавать, как регламентировать предельные сроки ее получения, – от этого, в свою очередь, зависят сроки оформления поставок.

9 июля во Владивостоке планируется провести заседание Дальневосточного научно-промыслового совета. Руководители отраслевых объединений предлагают на этой площадке поднять и острую для поставщиков морепродуктов тему.

У пользователей водных биоресурсов уже возникают вопросы. Нужно понимать, как работать с административным регламентом, чтобы не остановился промысел крабовых объектов, отметил на онлайн-конференции Fishnews президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов.

Планируется пригласить к обсуждению представителей Росприроднадзора и Центра система мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС мог бы выдавать справки, подтверждающие вылов), сообщил президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. АДК ранее направила обращение по проблеме в Росприроднадзор.

Fishnews