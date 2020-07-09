09 июля 2020 года

День рыбака – праздник для всех

Накануне Дня рыбака участники онлайн-конференции Fishnews рассказали, чего хотелось бы пожелать отрасли, чтобы она могла крепнуть и развиваться.

Максим Козлов, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) :

Хочу поздравить с наступающим праздником всех, кто так или иначе связан с рыбной отраслью, - а это практически все дальневосточники. Жители нашего региона или работают в рыбном хозяйстве, или увлекаются рыбалкой, или как минимум проводят время на море.

Отрасли хочется пожелать стабильности - в последнее время ее не наблюдается. Хочется правил на длительную перспективу, чтобы предприятия понимали, что их ждет через 5-10 лет. Чтобы рыбохозяйственный комплекс не сотрясали всевозможные новации - их сегодня хватает. Нужно остановиться и проанализировать, к чему ведут уже принятые решения. Чтобы у предприятий была возможность планировать свою работу.

Рассчитываем, что успешно пройдет столь важная для нас лососевая путина. Рыба, похоже, немного задерживается, но я надеюсь, что это временно и промысловики возьмут достойные уловы.

Александр Дупляков, президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока (АДК) :

Соглашусь с Максимом Георгиевичем, что предстоящий праздник - для всех. Каждый хоть немножко, но рыбак. Есть те, кто профессионально занимаются промыслом, есть рыболовы-любители.

Пожелать хочется стабильности и рыбацкой удачи. И тогда все будет хорошо. Естественно, год сильно омрачила пандемия, она принесла очень серьезные сложности на рынке. Думаю, отголоски останутся, но мы их преодолеем. С выловом у нас все хорошо - все хорошо будет и с реализацией.

Хотелось бы пожелать всем успехов, здоровья рыбакам и их близким!

Алексей Буглак, президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ):

Присоединюсь к словам коллег. Хочу обратить внимание на важность рыбного хозяйства для национальной экономики, ведь отрасль обеспечивает продовольственную безопасность страны, и я считаю, что российские рыбаки достойно и успешно с этой задачей справляются, несмотря на сложные времена, пандемию коронавируса. Проблем с рыбой для населения у нас нет.

Хочу пожелать отрасли успехов, роста. Причем считаю, что настало время переходить от количественного роста к качественному. И хочу пожелать успехов и благополучия рыбакам и их семьям, всем людям, которые работают в отрасли. И, как говорится, по традиции – больших уловов и всех с праздником!

Георгий Мартынов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) :

Хочется поздравить рыбаков Приморского края, Дальнего Востока, всей России с праздником! Пожелать труженикам отрасли и их близким счастья и здоровья.

Для рыбаков что самое главное? Чтобы всегда была рыба. Поэтому важно, чтобы был свободный доступ к промыслу. Но для этого нужна консолидация, желание и совместная работа Росрыболовства, российских ассоциаций и желание правительства, чтобы отрасль всегда была у нас передовой, у людей была работа.

Эдуард Климов, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews:

Я бы обратил внимание на такой аспект: российские рыбаки – настоящие профессионалы, но, к сожалению, мы сталкиваемся с непрофессионализмом чиновников. Мне кажется, это сейчас главная проблема и ее решение обеспечило бы качественный рывок.

Рыбное хозяйство – это результаты тяжелого труда множества людей, хочется, чтобы управленческие решения облегчали бы их работу, создавали основу для стабильности и развития отрасли. Огромное спасибо рыбакам за их труд!

Fishnews

