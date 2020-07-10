10 июля 2020 года

Константин Коробков: Курилы дали простор для новых проектов

Основной драйвер для развития рыбного хозяйства Курильских островов – запасы прибрежья, другой – люди, которые хотят и могут воплотить задуманное, отмечает генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков.

Сейчас Курильские острова превратились в настоящий пример развития рыбной отрасли. В частности, передовые проекты реализует Южно-Курильский рыбокомбинат на Кунашире.

«Когда приступили к работе на рыбокомбинате, на окраинах было как-то свободнее. Люди, которые хотели заниматься бизнесом, предпочитали места с более комфортными условиями. А на отдаленных территориях, где и электричества не провели, имелось больше точек приложения сил», – вспоминает генеральный директор компании Константин Коробков в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

«Наше предприятие активно растет, – констатировал руководитель ЮКРК. – В 2008 году, когда доли квот вылова водных биоресурсов перераспределяли на долгосрочный период второй раз, у аукционеров появилось четкое понимание, что работа ведется серьезно и надолго, в этот бизнес можно вкладываться и выбирать его делом своей жизни».

Начиналась работа с прибрежного рыболовства. Из флота у предприятия тогда был только РС-300 «Отличительный» (сейчас это судно задействовано на промысле у другого собственника). «Работая на лососевых участках, мы обеспечили финансовую возможность для покупки флота, чтобы развивать следующее направление», – отметил Константин Коробков.

Шаг за шагом компания формировала экспедиционный флот для освоения выделенных квот, проводила модернизации завода береговой переработки.

«В 2016 году мы пришли к необходимости развивать промысел объектов, для которых не устанавливается общий допустимый улов. Природа сделала рыбакам большой подарок – возможность массовой добычи сардины-иваси и скумбрии. Для работы на этих объектах компания приобрела сейнер-траулер «Асбьорн». Около двух лет мы учились его эксплуатировать, перерабатывать уловы, потому что и на берегу не были готовы к таким объемам и такому качеству сырья, которые обеспечивает это судно. Пришлось довольно сложно, но мы справились с этой задачей», - рассказал собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

Компания построила завод по производству рыбной муки и рыбьего жира, Поэтапно строит лососевый рыбоводный завод, проводя выпуски малька. Есть планы и по дальнейшему развитию береговой переработки.

«Все процессы по развитию компании взаимосвязаны, – обратил внимание Константин Коробков. – Привлечение новых мощностей для добычи влечет за собой наращивание перерабатывающих мощностей. Под увеличение производства продукции нужно обеспечить дополнительные складские мощности. Уже два года мы реализуем проект по развитию контейнерных перевозок через Кунашир, результаты очень хорошие».

Говоря о привлечении кадров на Курилы, глава компании подчеркнул: прежде всего, человеку должно быть интересно его дело. Константин Коробков считает, что принимать в команду надо специалистов сильнее себя: «Возьмешь слабее – это беда, возьмешь такого же уровня – в лучшем случае будет стагнация. Нужно набирать тех, кто может привнести в работу предприятия что-то новое, придать импульс для развития».

Компания ждет людей, которые хотят и могут реализовать себя на новом месте. На флот приглашают молодежь, готовую работать на новых судах с современными технологиями. На береговое производство требуются опытные специалисты в сфере контрольно-измерительных приборов, машиностроения, энергетики, технологи рыбной отрасли.

Константин Коробков отметил, что такие кадры для Курил обходятся кратно дороже, чем для предприятий Центральной России.

«Зрелый человек, который может что-то привнести в работу компании, – это человек от 30 лет, ближе к 40. Как правило, у него есть семья. Понятно, что здесь важны условия переезда: обустроенное жилье, работа для близких, зарплата, которая позволит человеку чувствовать себя комфортно, выезжать в отпуск», – обратил внимание собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

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