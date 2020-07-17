17 июля 2020 года

Рыболовство за 75 градусом перешло на «Гонцов»

Спутниковыми терминалами «Гонец» оборудованы уже более 200 промысловых судов, отмечают в Центре системы мониторинга рыболовства и связи. По данным ЦСМС, эти устройства установлены на всем флоте, работающем за 75 градусом северной и южной широты.

На конец июня установлено 274 терминала «Гонец» на 203 судах, сообщили Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи. Одним из знаковых событий текущего года ЦСМС считает использование этих судовых земных станций (СЗС) на парусниках «Седов», «Паллада» и «Крузенштерн» в кругосветке.

«Гонцы» хорошо показали себя в ходе кругосветной экспедиции парусников, в совокупности передав более 75 тыс. позиций. Благодаря «Гонцам» сотни любителей мореплавания смогли следить за передвижением парусников по маршруту. Промысловый флот также продолжает оснащение своих судов «Гонцами», отрадно, и что за 75 градус без «Гонцов» уже никто не ходит», - отметил начальник ЦСМС Артем Вилкин.

В Центре напомнили, что 1 января 2019 г. вступил в силу приказ Минсельхоза, согласно которому рыбопромысловый флот, работающий в районах Мирового океана выше 75° с.ш. и выше 75° ю.ш., должнен оснащаться СЗС «Гонец».

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