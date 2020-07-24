24 июля 2020 года

Как отвадить косаток от ярусов – мнение науки

Косаток можно отучить объедать ярусные уловы, отмечают в Камчатском филиале ВНИРО. По мнению науки, целесообразно защищать рыбу металлической сеткой, а также применять спутниковое мечение мормлеков.

Палтуса предпочитают треске

Проблема с нахлебничеством косаток чрезвычайно актуальна для ярусоловов Дальнего Востока. Хищники объедают палтуса с крючков, лишая рыбаков улова и ставя под угрозу права предприятий на добычу из-за неосвоения квот.

«По предварительным результатам исследований 2019 года – первой половины 2020 года на судах Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» в Охотском и Беринговом морях, по сведениям из литературных источников, можно заключить, что в Охотском море косатки объедают с донного яруса только черного палтуса, а в Беринговом море преимущественно черного палтуса и, возможно, иногда белокорого палтуса», - рассказала Fishnews руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина Шпигальская.

При этом, по ее словам, косатки совсем не потребляют треску. Таким образом, меняя объект лова, отчасти можно минимизировать негативное влияние хищников, подчеркнули в филиале.

По оценкам специалистов КамчатНИРО, в последнее десятилетие в Охотском море косатки объедают в среднем около 20% общего улова черного палтуса, в Беринговом — около 2%. Когда косатки подходят к судну, добывающему черного палтуса, они полностью объедают уловы с установленных порядков, пока судно не перейдет в другой район или не переключится на вылов других видов рыб.

Защита пока малоэффективна

Существует ряд способов снизить негативное влияние косаток. Так, в Беринговом море в случае атак этих млекопитающих рыбаки переключаются на некоторое время на добычу трески и хищники уходят. В Охотском море практикуется смена района промысла. Также рыбаки сокращают время выборки, используя короткие порядки. Кроме того, частичную эффективность показали «тихий лов» и отпугивание косаток звуковыми ракетами во время выборки.

Однако в КамчатНИРО подчеркнули, что все эти меры полностью проблему хищничества косаток не решают, как и акустические методы борьбы.

«Разработано несколько дорогостоящих приборов, наиболее известным из которых является акустический прибор Orcasaver. По идее создателей, он должен издавать звуки, мешающие косаткам объедать улов. Однако этот прибор при апробации в разные годы в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, по данным капитанов рыбопромысловых судов, показал свою эффективность только в первые несколько недель его использования. В 2001 году в Охотском море на промысле черного палтуса также был опробован отечественный прибор «Аист-2», который аналогично другим приборам показал малую эффективность», – отметила Нина Шпигальская.

Сетки и метки

В КамчатНИРО считают, что кардинально изменить ситуацию может физическая преграда между косаткой и рыбой. Например, металлическая сетка, накрывающая палтуса после клева.

«При промысле клыкача такой способ защиты от кашалотов показал высокую эффективность. В долгосрочной перспективе применение такого метода может изменить поведение косаток, и они прекратят заниматься объеданием уловов. На промысле черного палтуса этот способ пока не апробировался в полной мере. Кроме того, очевидно, что он потребует серьезного переоснащения промыслового вооружения, что выльется в значительные финансовые затраты. Наживление крючков и выборка порядков в этом случае будут выполняться вручную, что увеличит продолжительность промысловой операции», – обратила внимание Нина Шпигальская.

Таким образом, констатировали в филиале, пока на Дальнем Востоке нет апробированных и доказавших высокую эффективность способов и приемов отпугивания косаток при донном ярусном промысле черного палтуса.

По мнению ученых, перспективно использование хорошо зарекомендовавшего себя на Аляске метода спутникового мечения косаток и отслеживания их перемещения. Это поможет рыбакам принимать решения по установке и выборке порядков.

Отвадить «профессиональных» нахлебников

«Многолетние наблюдения специалистов КамчатНИРО показали, что объеданием уловов из года в год занимаются не все косатки, а лишь отдельные семьи, причем одни и те же из года в год. Пометив по одному животному из каждой семьи, с большой вероятность можно будет отслеживать перемещения всей семьи и вести промысел черного палтуса, когда косаток нет рядом», – рассказала руководитель филиала.

Такой метод при использовании его в течение нескольких лет потенциально может отучить косаток питаться черным палтусом с ярусных порядков, считают в КамчатНИРО.

Однако спутниковое мечение тоже требует значительных финансовых затрат, длительной апробации и специальных исследований.

При этом руководитель филиала заявила о нецелесообразности регулировании численности косаток путем их добычи. Нина Шпигальская напомнила, что дальневосточная плотоядная популяция этого млекопитающего внесена в обновленный список Красной книги России.

Fishnews