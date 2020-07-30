30 июля 2020 года

Хабаровская ассоциация ждет эффекта от решений по традиционному рыболовству

Федеральный список представителей коренных народов поможет решить проблему с псевдоаборигенами, обманом получающими объемы для промысла, рассчитывают в Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

Закон о составлении федерального списка представителей коренных народов президент Владимир Путин подписал в феврале. Предполагается, что этот перечень позволит минимизировать злоупотребления при реализации прав КМНС.

Основанием для включения в список станут заявления представителей коренных малочисленных народов, определен механизм подтверждения принадлежности гражданина к КМНС. Закон предусматривает двухлетний период для накопления информации.

В Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края надеются, что этот перечень поможет решить и проблемы с рыбным промыслом представителей коренных народов.

«Промышленные предприятия ни в коем случае не выступают против традиционного рыболовства. Мы против лжеаборигенов, которые, пользуясь чужими правами, получают объемы для добычи, в том числе высоколиквидных объектов, и отправляются на водоемы, – подчеркнул президент АПРОХК Сергей Рябченко в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства». – Доходит до смешного! С каких пор у нас краб стал традиционным объектом промысла КМНС, а суда с американскими и японскими ловушками – традиционными средствами промысла?»

Первоочередное, что надо сделать, это четко определить, кто действительно является представителем коренных малочисленных народов, а кто незаслуженно пытается воспользоваться правами КМНС, уверен руководитель отраслевого объединения.

«Я анализировал ситуацию: по данным переписи 2010 года, у нас было 22 тыс. человек из числа коренных малочисленных народов. Среднегодовой прирост составляет 100 человек в год. А заявок на добычу в 2020 году подано более 31 тысячи, – привел цифры Сергей Рябченко. – Кто направил эти обращения? Кого мы поддерживаем в этом случае?»

Пока не отладят законодательство в этой сфере и не решат вопросы с перечнем информации о КМНС, ситуацию не улучшить, отметил он. Президент АПРОХК обратил внимание, что речь идет о защите не только промышленных предприятий, но и истинных представителей коренных народов – их интересы тоже страдают в результате злоупотреблений.

«Мы поддерживаем наших аборигенов и их права, ни в коем случае не покушаемся на их возможность добывать рыбу, но все-таки нужно навести порядок в этой сфере», – резюмировал руководитель ассоциации.

Fishnews