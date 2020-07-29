Интервью

29 июля 2020 года
Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

По Амуру задача непростая, но выполнимая

Сергей РЯБЧЕНКО, Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

К лососевой путине этого года Хабаровский край подошел с жесткими ограничениями промысла в бассейне Амура и лимане. Пожалуй, именно вокруг Амура кипит больше всего споров на отраслевых совещаниях. С ресурсом ситуация сложная, предприятия борются за возможность работать. Однако найти компромисс – это единственный путь сохранить промысел, считает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. О работе объединения и вопросах, которые стоят перед рыбопромышленниками, руководитель АПРОХК рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

– Сергей Михайлович, сейчас на первом плане, к сожалению, тема коронавируса и ограничений, с которыми столкнулась экономика. Какие вызовы в результате возникли перед предприятиями, входящими в состав ассоциации?

– Конечно, предприятия оказались в непростой ситуации при завозе сезонных работников на лососевую путину. Работодатель должен обеспечить двухнедельную обсервацию прибывающих, медицинское наблюдение, лабораторную проверку на COVID-19, доставку людей специальным транспортом.

Коллеги из ВАРПЭ предварительно оценили расходы предприятий на карантинные меры в сумму порядка 2,2 млрд рублей.

Руководство Сахалинской области уже заявило о планах компенсировать рыбакам затраты на обсервацию. Ассоциация также прорабатывает вопрос о поддержке с правительством Хабаровского края, власти региона рассматривают наше предложение.

Я вхожу в состав Совета по вопросам АПК и природопользования при Совете Федерации и на этой площадке предложил рассмотреть вопрос о компенсации предприятиям затрат на обсервацию работников и тестирование на коронавирус. С такой рекомендацией, по нашему мнению, совет мог бы обратиться к Минсельхозу России и органам исполнительной власти регионов.

С инициативой по поддержке рыбаков мы выступили в рамках рассмотрения реализации новой национальной Доктрины продовольственной безопасности. В конечном итоге такие меры позволят защитить потребителя, ведь увеличение расходов отражается на стоимости продукции на прилавке.

В целом если говорить о путине, то уже определены сроки промысла, места постановки орудий лова, распределены объемы вылова по всем районам, где в Хабаровском крае ведется добыча лососей. То есть все необходимое для организации промысла региональная комиссия по анадромным сделала. Все решения приняты, в общем-то, в срок.

В этом году в крае рекомендовано к освоению около 37 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Это ниже уровня прошлого года, тем не менее, если удастся подойти к такой цифре, это будет неплохо в условиях снижения запасов по бассейну реки Амур.

– Какие меры, на ваш взгляд, нужно предпринять, чтобы снизить градус проблем в регулировании промысла лосося в Хабаровском крае, в частности в бассейне Амура и Амурском лимане? Регион стал одним из самых трудных в этом плане.

– Край стал проблемным не из-за того, что идет снижение запасов лососевых на Амуре. Просто все уже устали от того, что отраслевые объединения не могут договориться с региональными властями и между собой. В результате это приводит к жесточайшим правилам промысла на Амуре. Если бы мы умели договариваться, совместно приняли решение, то прошла бы стратегия организации путины, которая рассматривалась на февральском заседании ДВНПС. Она повторяла сценарий 2019 года. А минувшая путина, напомню, была более-менее успешной по заполнению естественных нерестилищ и закладке икры на инкубацию на рыбоводных заводах. В то же время и предприятия, расположенные в устьевой части Амура и в русле реки, смогли взять определенные объемы.

А сейчас я и не знаю, как будут работать пользователи с участками выше Николаевска, какие они смогут использовать орудия лова (для плавных сетей на Амуре в этом году предусмотрен запрет. – Прим. ред.). Дальрыбвтуз разработал альтернативные орудия добычи – нужно готовиться к их применению, другого пути я не вижу. Разработки такие есть, опыт использования ставных неводов на Амуре исторически существует. В противном случае предприятия останутся и без рыбы, и без работы.

Я не знаю, что может быть жестче тех мер, которые предусмотрены в приказе Минсельхоза об ограничениях на путину 2020 года и в изменениях правил рыболовства по Амурскому лиману. При таких ограничениях лова помешать проходу лосося на нерест может только одно – повальное браконьерство. Но борьбой с незаконным промыслом занимается Амурское территориальное управление Росрыболовства, подключилась общественность. Мы с теруправлением продумываем, как не допускать нарушений, защитить нерестилища.

Нам нужно посмотреть, как будет проходить путина в этом году, и к промыслу в 2021 году выйти уже с единой взвешенной позицией – как краевым властям, так и всем общественным организациям. Действовать вразнобой нельзя. Думаю, всегда есть возможность найти компромисс и с точки зрения сохранения ресурса, и с точки зрения его рационального использования. Чтобы и предприятия могли поправить свою экономическую ситуацию, и в то же время необходимое количество лосося прошло на нерест.

– Один из непростых вопросов для предприятий рыбной отрасли – это сосуществование промышленного и традиционного рыболовства, распределение объемов для традиционного промысла. Государство принимает меры , чтобы упорядочить эту сферу. Планируется предусмотреть список, обобщающий данные о гражданах из числа КМНС. На ваш взгляд, это поможет в решении проблем традиционного рыболовства?

– По крайней мере, мы на это надеемся. Хочется сразу подчеркнуть, что промышленные предприятия ни в коем случае не выступают против традиционного рыболовства. Мы против лжеаборигенов, которые, пользуясь чужими правами, получают объемы для добычи, в том числе высоколиквидных объектов, и отправляются на водоемы. Доходит до смешного! С каких пор у нас краб стал традиционным объектом промысла КМНС, а суда с американскими и японскими ловушками – традиционными средствами промысла?

Первоочередное, что надо сделать, – это четко определить, кто действительно является представителем коренных малочисленных народов, а кто незаслуженно пытается воспользоваться правами КМНС. Я анализировал ситуацию: по данным переписи 2010 года, у нас было 22 тыс. человек из числа коренных малочисленных народов. Среднегодовой прирост составляет 100 человек в год. А заявок на добычу в 2020 году подано более 31 тысячи. Кто направил эти обращения? Кого мы поддерживаем в этом случае?

Пока мы не отладим в этом плане законодательство и не решим вопросы с перечнем информации о КМНС, ситуацию не улучшить. И в этом плане речь идет о защите не только промышленных предприятий, но и истинных представителей коренных народов, потому что их интересы тоже страдают в результате злоупотреблений.

Мы поддерживаем наших аборигенов и их права, ни в коем случае не покушаемся на их возможность добывать рыбу, но все-таки нужно навести порядок в этой сфере.

– Недавно мы проводили в формате онлайн-конференции встречу представителей рыбной промышленности Приморья с сенатором Людмилой Талабаевой . Рыбопромышленники много говорили о вопросах с федеральным регулированием: задержке выхода правовых актов, недоработках правовой базы, которые затем мешают предприятиям эффективно работать. Как вы оцениваете ситуацию в Хабаровском крае? Действительно ли это уже системные проблемы?

– Да, есть вопросы к скорости принятия управленческих решений, к их качеству, к своевременности их реализации.

Например, изменение правил рыболовства. Я могу понять ограничения по постановке орудий лова для устьев рек, впадающих в Амурский лиман. Это объясняют депрессивным состоянием лососей Амура. Но чем продиктован запрет в Сахалинском заливе устанавливать орудия лова на расстоянии менее 2 км в обе стороны от устьев рек и в сторону залива? Как показывают ежегодные обследования рек, плотность производителей горбуши высока. Два года даже наблюдалось переполнение нерестилищ.

Вопросы по этому поводу задавались постоянно. Свою позицию мы изложили и на профильном сайте regulation.gov.ru, когда проект изменений правил размещался для обсуждения. Считаю ограничение по Сахалинскому заливу совершенно избыточным.

Изменения в правилах рыболовства по Сахалинскому заливу негативно отразятся и на инвестиционном климате. Так, ООО «Ухта-Пром» проинвестировало около 200 млн рублей в строительство холодильника и берегового рыбоперерабатывающего цеха, который при новых правилах игры будет загружен на 40–50%. О каких вложениях в дальнейшем может идти речь?

Были и другие вопросы, но ассоциации удалось добиться их решения. Так, ошибочно были отведены под традиционное рыболовство 255 тонн крабов – теперь они возвращены в промышленное освоение, 10 июня Росрыболовство выпустило приказ о распределении объемов по пользователям, которые поначалу лишились ресурса.

Мы добивались возможности для предприятий Хабаровского края осуществлять добычу морской капусты в подзоне Приморье. Этот вопрос также удалось решить.

В перечень ценных видов водных биоресурсов включили горбушу и кету: над решением этой задачи работали многие регионы, участвовала и наша ассоциация. Такое изменение позволит организовать любительский лов этих видов лосося. То есть рыбаки-любители спокойно смогут использовать на Амуре сети, так как ловить в наших условиях удебными орудиями возможности нет.

Конечно, остается много вопросов. В том числе и по подготовке правовых актов. Например, изменения в порядок деятельности региональных комиссий по регулированию добычи анадромных видов рыб. Проект поправок размещают на сайте regulation.gov.ru, мы готовим свою позицию, но, хотя срок обсуждения еще не закончился, выходит готовый документ. В результате – целый ряд спорных моментов. Например, предусмотрено ограничение на дистанционное участие в заседаниях комиссии, и это – в период пандемии! Обратились мы уже в Министерство сельского хозяйства РФ и по срокам, которые должны выдерживаться при принятии комиссией решений.

Конечно, хотелось бы, чтобы нас лучше слышали. Зачастую проект какого-либо документа размещается для обсуждения, высказывается позиция, большинство против, но документ непонятно где получает положительную оценку, выходит, и начинаются проблемы.

Если говорить о работе ассоциации, то те задачи, которые ставились на первое полугодие, процентов на 90 выполнены. Единственное, чего мы не смогли добиться, – это общая позиция по Амуру в целях сохранения и рационального использования тихоокеанских лососей. И это основная задача, которая перед нами стоит. Чтобы вообще не запретили промысел, нужно искать компромисс. И к путине следующего года мы должны подойти с общим взглядом.

ОСОБЫЙ ГОД

Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) в этом году отмечает 10 лет со дня образования. В объединение входят 49 членов – компании, индивидуальные предприниматели, рыболовецкие артели, колхозы, общины КМНС.

Предприятия АПРОХК занимаются морским промыслом, береговой переработкой, ловят самые разные объекты – минтая, сельдь, крабов и других. И, конечно, добывают лосося, не только в бассейне Амура, но и по другим промысловым районам Хабаровского края.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Июль 2020 г.

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