06 августа 2020 года

ДВНПС поддержал решение проблемы перегрузов

Дальневосточный научно-промысловый совет поддержал необходимость внесения в законодательство изменений, позволяющих перегружать рыбопродукцию в «районах укрытия» в 12-мильной зоне.

Об этом говорится в протоколе июльского заседания ДВНПС, сообщает корреспондент Fishnews.

По действующему законодательству, в непогоду суда с «закрытой» границей могут в упрощенном порядке заходить в 12-мильную зону только для перегрузов уловов. Получается, что в случае с продукцией такой возможности нет, хотя именно это важно для дальневосточных рыбаков. На научно-промысловом совете президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак рассказал о проблемах, которыми оборачивается ограничение для охотоморской экспедиции.

За сезон предприятия лишаются около 150 судосуток, или 2% от общего промыслового времени по экспедиции, оценили в АДМ. Потери в денежном эквиваленте – 550 млн рублей.

Но что самое важное – из-за невозможности перегруза в «районах укрытия» создается угроза для безопасности мореплавания, жизни и здоровья моряков, подчеркнули в ассоциации.

О необходимости решения проблемы не раз заявляли и другие объединения рыбной отрасли.

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