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Уловы красного краба-стригуна (японикуса) с глубины более 1,4 тыс. м

Рыбаки подсчитывают потери от заморозки квот глубоководных крабов

РК «Восток-1», работающий на глубоководных крабах, вынужден снимать суда с промысла и уходить в порты, не дождавшись перераспределения квот, которые остались невостребованными на аукционах. Убытки и потери уже оцениваются в миллионы долларов.

Уведомления о вынужденном досрочном прекращении промысла и расчеты по финансовым потерям руководителю Росрыболовства и губернатору Приморского края направил рыболовецкий колхоз «Восток-1».

Напомним, более 8,5 тыс. тонн глубоководных крабов-стригунов ангулятуса и красного (японикуса) были выставлены на аукцион еще в октябре 2019 г., но покупателей на этот специфический объект не нашлось.

Невостребованные объемы, по мнению экспертов Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, в соответствии с законодательством (постановление правительства РФ от 15 декабря 2005 г. № 768) Росрыболовство должно было перевести в квоты добычи в морских водах для промысла в 2020 г. Однако в хозяйственный оборот эти ресурсы так и не вернулись.

Обращение по этой проблеме АРПП направила премьер-министру Михаилу Мишустину. Вопрос рассматривался и на рабочей группе в Совете Федерации. На последовавшее обращение сенаторов отреагировала Генпрокуратура России. Надзорное ведомство пришло к выводу, что нарушение установленного порядка действительно есть. Однако регулятор решил действовать через изменение правительственных постановлений. Сложившаяся ситуация побудила ассоциацию обратиться к президенту.

Суда снимают с промысла

Из-за отсутствия возможности продолжать работу в июле были вынуждены сняться с промысла глубоководных крабов пять судов РК «Восток-1». Еще два краболова вернутся в порты в сентябре и октябре – также раньше времени и без половины ожидаемого улова. Только за один месяц убытки предприятия (неоправданные расходы на прекращение промысла, переход в порты и стоянку судов) превысили 210 тыс. долларов. Судам не дали возможность освоить 124 тонны и выпустить продукции на сумму более 392,6 тыс. долларов.

Кроме того, предприятие понесет дополнительные расходы на простой судов в иностранном порту и возвращение российских экипажей – это еще порядка 200 тыс. долларов. А упущенная выгода, по предварительным расчетам, составит порядка 13,2 млн долларов. «Это огромные потери для предприятия с соответствующими потерями для бюджетов различного уровня», – подчеркивается в обращении.

В РК «Восток-1» отмечают, что после снятия с промысла всех семи судов, осуществляющих глубоководный промысел крабов, без работы останется 408 рыбаков.

Из-за невозврата квот и постановки судов в отстой предприятие не сможет предоставить рабочие места и будет вынуждено решать вопрос увольнения части сотрудников.

В аналогичной ситуации находится еще 15 предприятий Дальневосточного бассейна.

Экипажи ждут реакции государства

О том, как оценивают ситуацию сами рыбаки, Fishnews рассказал капитан краболовного судна «Шанс-104» РК «Восток-1» Иван Брюханов: его судно из района промысла было направлено для перестоя в южнокорейский порт Пусан. Экипаж вышел на добычу глубоководных крабов 26 июня, рыбаки были уверены, что вопрос с перераспределением замороженных квот вскоре будет решен. Но, освоив половину выделенного объема, судно было вынуждено прекратить работу и покинуть район промысла.

«В своей компании я работаю 14 лет, собрал экипаж, в котором я уверен и за который я несу полную ответственность. Все эти годы работаю на глубоководном крабе – это особый вид промысла, который требует дорогостоящего оборудования, чтобы поднимать краба с 1500 метров. Но еще дороже техники сами люди – опытные специалисты, для которых, в свою очередь, на первом месте стоит благополучие их семей. И вот сейчас мы понимаем, что лишены возможности обеспечить своих детей! Люди идут в море в расчете на заработки, погашение ипотек, кредитов. Конечно, ситуация очень печальная, мы все сейчас в шоке от происходящего, – поделился Иван Брюханов. – Я как капитан сейчас не могу понять, в чьих интересах действует государство, когда вот так тормозит промысел».

В компании «РК «Восток-1» сообщили о намерении добиваться возмещения убытков и упущенной выгоды, «причиненных в результате незаконных действий должностных лиц Росрыболовства», через суд.

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