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Кто разомкнет биржевой круг?

Вопрос развития организованных торгов рыбопродукцией в России все больше напоминает бег по замкнутому кругу, в котором госструктуры и бизнес рассчитывают на инициативу со стороны. На этом фоне уже мало кто вспоминает про сами механизмы биржевых торгов и их возможности в условиях кризисного рынка.

Сложно, конечно, утверждать со стопроцентной уверенностью, но вероятность того, что организованные торги продукцией из водных биоресурсов (ВБР), в том числе на экспорт, в России будут внедряться, достаточно велика. Хотя бы потому, что соответствующие поручения президент Владимир Путин давал уже неоднократно. А также потому, что механизмы биржевой и аукционной торговли вошли в национальный план развития конкуренции и дорожную карту к доктрине продовольственной безопасности страны.

Обсуждение идей по развитию организованных торгов продукцией из водных биоресурсов ведется на заседаниях профильного подкомитета Биржевого комитета ФАС России. О том, какие пункты дорожной карты были реализованы на практике еще до ее принятия, на заседании подкомитета в ноябре 2019 г. рассказал представитель АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» (ДАРД). Говорилось об опыте и выводах, которые позволила сделать работа по организации торгов российской рыбой и морепродуктами на площадке Биржи «Санкт-Петербург» (БСП), начатая еще в 2014 г. Что важно – по инициативе бизнеса.

Важнейшим событием этих лет стала презентация возможностей биржевой торговли рыбой на объединенном стенде Росрыболовства на ВЭФ-2017. Особую активность в отношении российского биржевого проекта на этом фоне начали проявлять госструктуры Китая и Республики Корея. Не менее важным для рынка фактом стало совершение в 2019 г. форвардной (фьючерсной) сделки по продаже рыбопродукции на российской биржевой площадке.

Казалось бы, первые шаги сделаны. Опыт доказал: рыба – биржевой товар. Механизм торгов подтвердил свою надежность и безопасность. Активный интерес со стороны иностранных рынков и инвесторов определился сразу.

Однако массового отклика от рыбопромышленных предприятий так и не последовало. Именно на этот факт в первую очередь обратили внимание в Федеральном агентстве по рыболовству. Этим Росрыболовство аргументировало свою позицию в отношении перспектив субсидирования из федерального бюджета льготных тарифов «Российских железных дорог» на перевозку рыбопродукции, реализованной на биржевых торгах. В ФАР отмечают: такие меры преждевременны.

Не поступало в федеральное агентство и позиций или каких-либо предложений по развитию организованных торгов от участников рынка. Не проявили активность в этом вопросе и субъекты РФ: ведомство заявило об отсутствии предложений по созданию пилотных проектов, которые решали бы вопросы логистики для «биржевой» рыбопродукции или стимулировали интерес участников рынка к торгам.

В Росрыболовстве отмечают: системное развитие организованных торгов продукцией из ВБР возможно только после того, как будет подготовлена инфраструктура биржевых площадок, а рыбохозяйственные организации и ретейл сформируют устойчивый интерес к такому формату торгов.

Вместе с тем определенную оценку и даже предложения рыбаки по этому вопросу озвучивали. Так, в сентябре 2019 г. ВАРПЭ направляла в антимонопольный орган свою позицию по развитию биржевой торговли. Оценку перспектив развития рыбной биржи и конкретные предложения высказывали и сами рыбопромышленники. Например, в группе «Норебо» уверены: развитие рыбной биржи необходимо начать с привлечения покупателей.

Дополняя список барьеров на пути к бирже, которые определяет для себя бизнес, генеральный директор ДАРД Сергей Лелюхин назвал пресловутый вопрос инфраструктуры. Бизнес, как и государство, рассчитывает на инициативу в этом вопросе со стороны. Ведь инвестировать в создание того, что без поддержки государства может оказаться убыточным, – большой риск для коммерсантов.

Возникает парадокс: и государство, и участники рынка ждут друг от друга инициативы, т.к. без нее никто не решается первым на серьезные шаги. Или по каким-то причинам не хочет этого делать…

Вместе с тем в процессе обсуждения стратегических вопросов и инициатив ФАС на второй план отошел сам смысл организованных торгов. Но именно сегодня, в условиях кризисного рынка, биржевые механизмы способны стать рабочим инструментом при реализации многих задач, отмечают эксперты.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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