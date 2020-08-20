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Траулер «Баренцево море» готов выйти на ходовые испытания. Фото пресс-службы Выборгского судостроительного завода

Головной траулер АТФ ждет ходовых испытаний

Судостроители готовят к ходовым испытаниям «Баренцево море» – головной траулер серии, заказчиком которой выступает АТФ. Во время испытаний специалисты проверят надежность работы оборудования и судовых систем и другие характеристики судна.

В двадцатых числах августа Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) планирует провести ходовые испытания траулера «Баренцево море» – первого из четырех 86-метровых судов проекта КМТ01, которые строятся по заказу Архангельского тралового флота (АТФ). Головное судно серии было заложено 31 мая 2017 г., а в начале декабря 2018 г. спущено на воду.

АТФ одним из первых включился в программу обновления флота с использованием механизма инвестквот. Новое судно оснащено современным траловым комплексом и фабрикой по переработке до 160 тонн рыбы в сутки с возможностью утилизации отходов. Ледовый класс траулера позволяет ему вести промысел в любых широтах на Северном бассейне.

В компании надеялись, что в год столетия АТФ новый траулер уже приступит к работе, но сроки завершения строительства неоднократно переносились, и пока непонятно, когда судно будет сдано заказчику.

«На этот вопрос нет однозначного ответа, потому что ситуация меняется каждый день, – рассказал Fishnews исполнительный директор АТФ Сергей Несветов. – По крайней мере, могу сказать, что и мы, и судостроители в меру сил делаем все возможное, чтобы это произошло как можно раньше».

Степень готовности траулера на заводе оценивают примерно в 95%, прокомментировал гендиректор ВСЗ Александр Соловьев. «Остались некоторые элементы интерьера, финальная окраска палуб и некоторых помещений, наладка софта, ряд других незначительных работ, – уточнил он. – Самое главное, что акт регистра подписан».

По словам Сергея Несветова, на финальных этапах строительства нужно выполнить очень много работ по пуско-наладке и настройке оборудования, которые требуют времени. «С одной стороны, это большой процент, и можно подумать, что траулер уже практически на финише, но это может оказаться не совсем так. Сейчас ходовые покажут, насколько все качественно сделано и как работают системы. Все оборудование уже на местах, сейчас вопрос в его наладке, в оживлении всех этих механизмов», – отметил представитель АТФ.

Но если «Баренцево море» находится на финишной прямой, то об остальных заказах, а портфель ВСЗ насчитывает восемь рыболовных судов, этого сказать нельзя. Финансовые проблемы завода, которые в начале года обсуждались на площадках различного уровня вплоть до Совета Федерации, никуда не исчезли. По словам рыбаков, сейчас предприятие сосредоточило все ресурсы буквально на одном-двух судах, по остальным работы практически не ведутся.

В руководстве ВСЗ тем не менее надеются, что до конца августа проблемы с финансированием будут успешно разрешены. Пока же судьба еще трех траулеров АТФ, которые находятся на различных стадиях достройки, остается под большим вопросом.

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