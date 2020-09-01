01 сентября 2020 года

Илья Шестаков: Не стоит цепляться к запятым

Росрыболовство обратилось в центральный аппарат Пограничной службы в связи с ситуацией на Северном бассейне. Стремление погрануправления запретить любую обработку уловов не отвечает целям прибрежного рыболовства, считает глава ведомства Илья Шестаков.

В августе пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району уведомило мурманских рыбаков, что в режиме прибрежного рыболовства любые операции с уловом, включая потрошение и обезглавливание рыбы, противоречат законодательству. Обработанный улов пограничники сочли «продукцией, готовой к употреблению».

Обеспечить без обработки сохранность рыбы с ее дальнейшей доставкой на берег рыбаки не берутся. В итоге под вопросом оказался весь прибрежный промысел Северного бассейна.

Комментируя ситуацию, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что конфликт связан с человеческим фактором. «Всегда все зависит от людей, которые приходят и начинают по-своему трактовать законодательство. Может быть, где-то они правы с точки зрения буквы закона, но совершенно не правы с точки зрения духа тех постановлений, которые писались. Ведь до прихода этих руководителей погрануправлений у нас, слава богу, этой проблемы не существовало», – заявил глава ведомства корреспонденту Fishnews.

Росрыболовство уже обратилось в центральный аппарат Пограничной службы, предложив, чтобы сотрудники погрануправлений учитывали позицию регулятора и его видение отраслевого законодательства.

«Надеюсь, что коллеги нас услышат. Но несмотря на это, все равно, чтобы не въедались в запятые и в неправильно, может, где-то расставленные скобки, мы будем уточняющие корректировки вносить», – пообещал глава федерального агентства.

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