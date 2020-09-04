04 сентября 2020 года

Потери для экспорта морепродуктов решили «оцифровать»

Отраслевые объединения решили оценить, какими потерями оборачиваются для Приморского края барьеры при поставках морепродуктов на внешний рынок. Обоснования с цифрами помогут эффективнее добиваться решения проблем, считают в ассоциациях.

Перед регионами поставлена задача по развитию международной торговли – это предусмотрено нацпроектом «Международная кооперация и экспорт». Поставки живого краба способны внести серьезный вклад в повышение отдачи от экспорта продукции АПК. Однако перед компаниями по-прежнему стоят проблемы с пунктом пропуска «Краскино» и административным регламентом Росприроднадзора.

Каким образом добиваться решения вопросов, руководители отраслевых объединений Дальнего Востока обсудили на совещании, которое проходило на площадке «Fishnews Online».

По итогам встречи руководители Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока (АДК) и Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) направят обращение вице-премьеру Виктории Абрамченко с предложением рассмотреть тему барьеров, с которыми сталкиваются поставщики живого краба, на заседании правкомиссии по рыбному хозяйству. Об этом говорится в протоколе совещания.

От решения проблем погранперехода, оформления поставок живого краба зависит повышения для Приморья отдачи от экспорта, обратил внимание президент АРПП Георгий Мартынов. Отраслевые объединения планируют «оцифровать» возможные потери из-за простоя автомобилей и направить обращения с этими данными вице-премьеру – полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу и губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.

Напомним, что экспортеры морепродуктов говорят о необходимости системного решения вопросов с пунктом пропуска «Краскино» на границе с Китаем. Ограниченные возможности пограничного перехода задерживают поставки.

Административный регламент Росприроднадзора, вступивший в силу в июне, предусмотрел такие сроки и требования, которые также создают риски для экспорта морепродуктов в живом виде, заявили в бизнес-сообществе.

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