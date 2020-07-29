Новости
Проблемы, которые угрожают поставщикам морепродуктов, обсудили на онлайн-конференции Fishnews

Экспортерам морепродуктов угрожают убытки

Проблема с регламентом Росприроднадзора до сих пор не решилась – это создает большие риски для предприятий, занимающихся поставками живых морепродуктов, заявили участники онлайн-конференции Fishnews.

Административный регламент Росприродназора, вступивший в силу в июне, описывает процесс получения заключения на экспорт живой рыбы и морепродуктов. От поставщиков требуется предоставлять копии документов, подтверждающих фактический вылов. Непонятно, как с такой процедурой обеспечивать оперативность поставок и сохранность товара, обратили внимание в отраслевых объединениях.

Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока предложила ограничиваться разрешением на вылов (как это и было раньше, до выхода регламента). Однако Росприроднадзор в письме от 16 июля настаивает, что необходимо подтверждение фактического вылова.

Регламент беспокоит не только компании, которые занимаются крабовым промыслом. Вопрос возникает, например, у добытчиков ежа, обратили внимание руководители отраслевых ассоциаций на онлайн-конференции Fishnews. Тем более что для краба срок согласования хотя бы ограничен 10 рабочими днями, а для ежа это уже 25 рабочих дней.

Предприятия и так оказались в непростой ситуации из-за пандемии коронавируса, а теперь для них возникли новые серьезные риски, отметили в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО). О проблеме заявили и в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП).

К решению вопросов подключилось Росрыболовство. Также для снятия барьеров руководители ассоциаций планируют обратиться к депутатам и сенаторам.

Больше новостей – в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккрабросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Закрытых границ для общения не существует

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

В непростых условиях отрасль работает стабильно

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Лев БОЧАРОВ

Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

По Амуру задача непростая, но выполнимая

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Мировой кризис смещает акцент на внутренние силы

Заместитель генерального директора по строительству флота ГК «Русский краб» Дмитрий САПОВ. Фото предоставлено ГК «Русский краб»

Заместитель генерального директора по строительству флота ГК «Русский краб»

Дмитрий САПОВ

Наши краболовы задают новый стандарт в отрасли

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Есть понимание и уверенность в результате

Все интервью

Личное мнение

Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь ВАН Ганн

Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь

Ван Ганн

Очереди исчезли, но COVID-19 остался

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Владимир ГРИГОРЬЕВ

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Рыбаки несут убытки из-за действий пограничников

Все материалы

Крупным планом

Дальневосточная сардина (иваси)

Иваси натолкнулась на правила

Владимир Петрович ЛУПАЧЕВ

Капитан дальнего плавания: штрихи биографии

В Сахалинской области для обеспечения жителей качественной и доступной рыбой подключили несколько новых механизмов

Чтобы рыба радовала Сахалин

Сегодня Южно-Курильский рыбокомбинат – это современное, технологичное, динамически развивающееся предприятие

Слагаемые успеха Южно-Курильского комбината

Все материалы

События

Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

Под «Парусами мира»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.