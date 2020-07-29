29 июля 2020 года

Экспортерам морепродуктов угрожают убытки

Проблема с регламентом Росприроднадзора до сих пор не решилась – это создает большие риски для предприятий, занимающихся поставками живых морепродуктов, заявили участники онлайн-конференции Fishnews.

Административный регламент Росприродназора, вступивший в силу в июне, описывает процесс получения заключения на экспорт живой рыбы и морепродуктов. От поставщиков требуется предоставлять копии документов, подтверждающих фактический вылов. Непонятно, как с такой процедурой обеспечивать оперативность поставок и сохранность товара, обратили внимание в отраслевых объединениях.

Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока предложила ограничиваться разрешением на вылов (как это и было раньше, до выхода регламента). Однако Росприроднадзор в письме от 16 июля настаивает, что необходимо подтверждение фактического вылова.

Регламент беспокоит не только компании, которые занимаются крабовым промыслом. Вопрос возникает, например, у добытчиков ежа, обратили внимание руководители отраслевых ассоциаций на онлайн-конференции Fishnews. Тем более что для краба срок согласования хотя бы ограничен 10 рабочими днями, а для ежа это уже 25 рабочих дней.

Предприятия и так оказались в непростой ситуации из-за пандемии коронавируса, а теперь для них возникли новые серьезные риски, отметили в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО). О проблеме заявили и в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП).

К решению вопросов подключилось Росрыболовство. Также для снятия барьеров руководители ассоциаций планируют обратиться к депутатам и сенаторам.

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