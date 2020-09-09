09 сентября 2020 года

Терминал «Ударник» заселился в «Столицу Арктики»

Расширена территория опережающего развития «Столица Арктики». На новых участках ТОР (ТОСЭР) группа «Норебо» построит современный рефрижераторный терминал «Ударник» для обслуживания промысловых судов, перевалки и хранения рыбопродукции.

«Столица Арктики» была создана в мае этого года для поддержки инвестиционных проектов в Мурманской области. Постановление правительства РФ от 29 августа 2020 г. № 1311 расширяет территорию опережающего социально-экономического развития, сообщает корреспондент Fishnews.

В ТОР дополнительно включены земельные участки в селе Минькино Кольского района. Там с 2020 до 2026 гг. группа «Норебо» собирается реализовать проект строительства терминала «Ударник». Это новые рабочие места и более 3 млрд рублей инвестиций, подчеркнул губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании.

Проект предполагает создание современного рефрижераторного морского терминала для рыбопромышленных компаний с полным сервисом по обслуживанию судов и доставке продукции на внутренний и внешний рынки.

Строительство «Ударника» позволит сместить центр обслуживания промысловых судов и продаж рыбопродукции северо-западных компаний с портов Норвегии и Европы в российские порты, создать торговую биржу, а также локализовать выручку в портах РФ, предполагают в «Норебо». Спектр предоставляемых терминалом услуг должен охватить как рыбопромысловый , так и торговый флот и суда общего назначения.

Емкость проектируемого холодильника на «Ударнике» – 35 тыс. тонн. Планируемая мощность терминала по грузообороту – 800 тыс. тонн в год: 500 тыс. тонн рыбопродукции и 300 тыс. тонн генеральных грузов. Предусмотрена установка современного автоматизированного оборудования.

«Ударник» должен стать одним из крупнейших терминалов по перевалке рефрижераторных грузов в Мурманске. Также планируется организация регулярных рейсов по Северному морскому пути по маршруту Петропавловск-Камчатский – Мурманск. На Камчатке «Норебо» уже реализовывает аналогичный проект - терминал «Сероглазка».

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